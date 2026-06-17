Враг атаковал Запорожье: разрушены дома и торговый центр, есть жертвы (фото, видео)

Фото: последствия обстрела Запорожья 16 июня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Куда обращаться за помощью

Пострадавшие могут обратиться в городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Также работает горячая линия Запорожской ОВА по вопросам эвакуации и помощи пострадавшим от вражеских атак: 0800 331 630.

Запорожье подвергается ударам уже не в первый раз. Еще 12 июня российский дрон атаковал терминал "Новой почты" в городе - вспыхнул масштабный пожар, хотя пострадавших тогда не было.

Удары по гражданской инфраструктуре продолжаются по всей стране. В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, пострадали жилые дома, высотные здания и Киево-Печерская лавра, есть раненые.