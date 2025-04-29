Где сейчас София Ротару и как реагирует на войну в Украине? Сестра певицы раскрыла детали

Украинская певица Аурика Ротару рассказала, где сейчас находится ее сестра София Ротару и как реагирует на войну.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы ТСН .

С момента начала полномасштабной войны София Михайловна исчезла из публичного пространства.

Она не комментирует ситуацию, но, несмотря на это, реагирует на преступления оккупантов.

Кроме того, появились различные слухи о месте пребывания певицы, в частности, есть предположение, что она находится в Италии.

Однако Аурика Ротару уверяет, что ее сестра на самом деле остается в Украине. Она отметила, что София Михайловна чувствует себя хорошо и, как и все украинцы, волнуется за будущее страны и переживает из-за войн, которые не прекращаются. Сестры Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"Она, конечно, в Украине. Чувствует себя нормально. Так же, как и все украинцы, волнуется за все, что происходит в нашей стране", - поделилась артистка.

К слову, в одном из своих последних интервью Аурика рассказывала, что периодически созванивается с сестрой.

И в начале полномасштабной войны Ротару также ей звонила.

"24 (февраля), в четыре утра, от взрыва проснулась. И не могла понять, что это. Хотя в голове были такие мысли. Через несколько минут еще было несколько взрывов. И тогда мне стали звонить по телефону. Мне позвонила дочь, позвонила сестра, друзья стали звонить", - вспомнила певица.

"И все кричали: "Война, война!". Я не могла в это поверить", - добавила она.