В Крим ні ногою: Ротару розповіла, де живе останні 10 років (відео)

Софія Ротару розповіла, де живе останні 10 років (колаж: РБК-Україна)

Софія Ротару спростувала домисли російських пропагандистів

Софія Ротару дала інтерв'ю після Atlas Weekend, де вперше за останні роки виступила перед багатотисячною аудиторією. Артистка в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, що дуже перехвилювалася перед виступом.

Крім того Софія Ротару розповіла, що вже більше 10 років живе у Києві, про що багато хто не знає.

"Мені часто задають питання: "А коли Ви приїдете до Києва?" Я кажу, як, я ж киянка вже більше 10 років. Так що я цим дуже пишаюся", - зізналася співачка.

Також виконавиця розповіла, що свій день народження святкуватиме у столиці України.

Цією заявою Ротару спростувала слова російського музичного критика Сергія Сосєдова про те, що Софія Ротару живе в Криму. Нібито артистка вибрала морський клімат через проблеми зі здоров'ям.

"Говорили навіть про туберкульоз. Тому вона і живе в Криму - там для неї ідеальний клімат. У всіх інших місцях їй важко дихати", - розповідав Сосєдов в коментарі російським ЗМІ.

Нагадаємо, що Софія Ротару володіє власною віллою-готелем і будинком у Криму поблизу Ялти.

Софія Ротару розповіла, де живе останні 10 років (відео: YouTube/Світське життя)

Як повідомлялося раніше, племінниця легендарної співачки Софії Ротару Соня Кей (Sonya Kay) потрапила в серйозні неприємності під час подорожі в Барселону.

Також ми писали, що нещодавно Софія Ротару розбурхала шанувальників новими фото в Instagram, на якому співачка чудово виглядає.