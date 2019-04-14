Помітно навіть зовні: Софія Ротару серйозно хвора (фото)

Софія Ротару серйозно хвора (колаж РБК-Україна)

Софія Ротару серйозно хвора, але незважаючи на це виглядає чудово

Софія Ротару серйозно хвора, підтвердила провідний стиліст студії "Dajmur" Анастасія Ніколаєва. Знаменита співачка переживає нелегкий період. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Софія Ротару чудово тримає обличчя, вважає стиліст. Про це пише видання "Дні.ру".

Експерт зазначила, що далеко не всі жінки виглядають, як Софія Ротару, навіть в 50 років.

"На мій погляд, Софія Ротару виглядає більш ніж гідно, враховуючи її вік і стан здоров'я. Так, у неї багато пластичних операцій, але й професія у неї, що вимагає постійного догляду за собою і її обличчя – її робота", – зазначила Миколаєва.

Софія Ротару серйозно хвора (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Стиліст також зазначила, що у артистки прекрасне відчуття стилю.

"Вона одягнена скромно, не химерно, безсмертна класика чорного і білого, тому виглядає дуже елегантно і стильно. Я завжди виступаю за лаконічність, ніж за кричущу вульгарність деяких виконавиць її ж віку. І нарешті, хоч у когось немає цього макіяжу з рожевими рум'янами і червоними губами. Все дуже стримано і акуратно", – додала стиліст.

Варто відзначити, що Софія Ротару давно стала іконою стилю і зразком елегантності для мільйонів жінок.

Як повідомлялося раніше, Софія Ротару проходить курс хіміотерапії через туберкульоз, яким страждає вже багато років. Легендарна співачка серйозно хвора, вона скасувала всі концерти і намагається уникати появи на публіці. Стверджується, що саме проблеми зі здоров'ям стали причиною самітництва Ротару. Тим не менш у ЗМІ потрапило фото, на якому співачка виглядає хворою.

Софія Ротару серйозно хвора (фото: росСМИ)

До речі, туберкульоз 71-річної Ротару поставили дуже давно, коли їй було всього 27 років. Тоді співачці вдалося вилікуватися від страшної недуги. Але через десятиліття хвороба знову повернулася до легендарної артистки.

Декілька днів тому відомий український композитор Руслан Квінта відверто прокоментував, в якому зараз стані артистка Софія Ротару.

"Софія Михайлівна зараз перебуває в прекрасному настрої. Вона чекає від мене пісню", - прокоментував стан після важкої хвороби артистки Руслан.

Нагадаємо, раніше директор Ротару пояснив, з чим пов'язане рішення артистки не виступати на території Росії.

У 2018 році ЗМІ облетіла новина, що співачка втратила свідомість під час концерту в Уфі через стрибок тиску. Коли Ротару прокинулася, вона деякий час не могла усвідомити, що сталося і не впізнавала людей. Повідомлялося, що співачка була госпіталізована у важкому стані і деякий час провела в реанімації.