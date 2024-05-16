"Собой не горжусь": Положинский высказался о своей службе в ВСУ

"Мне и не стыдно"

Так, артист рассказал, что он пытается делать то, что может. При этом Положинский отметил, что у него нет поводов для стыда за свое поведение.

"Сегодня два года, как я впервые надел украинский пиксель. Супервоин из меня не вышел, но делаю, что могу, так хорошо, как могу. Особенно собой не горжусь, но мне за себя и не стыдно", - написал певец.

Кроме того, Положинский показал фото в форме, которой уже нет. Как оказалось, она сгорела.

"Благодарю тех, кто были рядом, кто рядом, кто будет рядом, и всем, кто поддерживали и поддерживают. А этот комплект формы сгорел на Углегорской ТЭС. Жаль - классный был", - добавил он.

Пост Положинского (скриншот)

Как реагирует сеть

В комментариях юзеры поддержали Положинского. Пользователи пишут:

"Хочется искренне поблагодарить и крепко обнять"

"Сашка - ты воин во всем! Что бы ты ни думал о себе. И пример для многих мужчин!"

"Не надо себя недооценивать, спасибо вам за все, за вас, за песни, и за ваши посты"

"Саша, горжусь тобой невероятно и благодарю"

"Спасибо за службу и за творчество".

Положинский в ВСУ - что известно

Напомним, артист встал в защиту Украины на фоне полномасштабной войны РФ против нашей страны. А в январе 2023 года Положинский пожаловался на проблемы со здоровьем.

После этого певец начал службу в новом подразделении. А в марте этого года стало известно, что Положинский перенес две операции.