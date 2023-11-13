Положинский начал службу в новом подразделении ВСУ: "Готов к выполнению приказов"

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом артист заявил на своей странице в Instagram .

Что Положинский говорит о подразделении, в котором служил

Музыкант рассказал, что он начал служить в 44-м батальоне в мае 2022 года. Там он встретил "множество прекрасных людей, нашел новых друзей, получил незабываемый опыт и эмоции".



"С 47-м батальоном я прошел первые учения и впервые побывал на фронте не в качестве приглашенного артиста. В 47-м батальоне я отметил свое 50-летие. Помогал, при вашей активной поддержке, обеспечивать снаряжением, транспортом, приборами и техникой.



В 47-м батальоне я написал одну из лучших своих песен. В 47-м батальоне я стал командиром отделения, помогал получать первые военные знания и умения ребятам, которые впоследствии стали крутыми воинами и которыми я, как их первый командир, искренне горжусь", - написал Положинский.

Артист рассказал о службе в 47-м подразделении (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Затем батальон стал полком, а впоследствии - боевой 47-й отдельной механизированной бригадой. По словам Положинского, с февраля 2023 года он фактически находился только на дистанционной связи с сослуживцами и всем подразделением.

"На прошлой неделе я окончательно попрощался с 47 ОМБр. Спасибо своим командирам, ребятам, которые были рядом. Для меня великая гордость и честь быть небольшой частью нашей общей истории. Светлая память павшим!

Я официально начал службу в новом подразделении ВСУ. Надеюсь продолжать быть полезным здесь. Готов к выполнению новых приказов и задач", - рассказал музыкант.

Положинский сменил подразделение в ВСУ (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Почему артист решил перейти в новое подразделение и чем он там будет заниматься - неизвестно. Впрочем, в комментариях фаны поддержали Положинского и пожелали ему удачи.

Служба Положинского в ВСУ – что известно

Артист защищал Украину на фронте. Летом 2022 года он рассказывал, что ему удалось выйти живым из ловушки, но у подразделения сгорел автомобиль.

В январе 2023 года Положинский пожаловался на проблемы со здоровьем. Тогда он шутил, что "слишком стар", хотя и хотел бы стать офицером. Также артист отмечал, что мог бы приносить больше пользы на другой должности.