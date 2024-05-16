"Собою не пишаюся": Положинський висловився про свою службу в ЗСУ

Співак та екс-лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який служить у Збройних силах України, розповів, що 16 травня стало для нього важливою датою. Два роки тому саме у цей день він вперше одягнув форму військового.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на своїй сторінці в Instagram Положинський розповів, що думає про службу.
Так, артист розповів, що він намагається робити те, що може. При цьому Положинський зазначив, що він не має приводів для сорому за свою поведінку.
"Сьогодні два роки, як я вперше вдягнув український піксель. Супервоїн з мене не вийшов, але роблю, що можу, так добре, як можу. Особливо собою не пишаюся, але мені за себе й не соромно", - написав співак.
Окрім цього, Положинський показав фото у формі, якої вже немає. Як виявилося, вона згоріла.
"Дякую тим, хто були поруч, хто є поруч, хто будуть поруч, і всім, хто підтримували й підтримують. А цей комплект форми згорів на Вуглегірській ТЕС. Шкода - класний був", - додав він.
Допис Положинського (скріншот)
У коментарях юзери підтримали Положинського. Користувачі пишуть:
Нагадаємо, артист встав на захист України на тлі повномасштабної війни РФ проти нашої країни. А в січні 2023 року Положинський поскаржився на проблеми зі здоровʼям.
Після цього співак почав службу у новому підрозділі. А у березні цього року стало відомо, що Положинський переніс дві операції.
До слова, раніше ми розповідали, що зірка "МастерШеф" потрапив у ДТП.
Окрім цього, нещодавно Софія Ротару звернулася до українців у важливий для всієї країни день.