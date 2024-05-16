"Собою не пишаюся": Положинський висловився про свою службу в ЗСУ

"Мені й не соромно"

Так, артист розповів, що він намагається робити те, що може. При цьому Положинський зазначив, що він не має приводів для сорому за свою поведінку.

"Сьогодні два роки, як я вперше вдягнув український піксель. Супервоїн з мене не вийшов, але роблю, що можу, так добре, як можу. Особливо собою не пишаюся, але мені за себе й не соромно", - написав співак.

Окрім цього, Положинський показав фото у формі, якої вже немає. Як виявилося, вона згоріла.

"Дякую тим, хто були поруч, хто є поруч, хто будуть поруч, і всім, хто підтримували й підтримують. А цей комплект форми згорів на Вуглегірській ТЕС. Шкода - класний був", - додав він.

Допис Положинського (скріншот)

Як реагує мережа

У коментарях юзери підтримали Положинського. Користувачі пишуть:

"Хочеться щиро подякувати і міцно обійняти"

"Сашко - ти воїн у всьому! Що б ти не думав про себе. І приклад для багатьох чоловіків!"

"Не треба себе недооцінювати, дякую вам за все, за вас, за пісні, і за ваші дописи"

"Сашко, пишаюсь тобою неймовірно і дякую"

"Дякую за службу і за творчість".

Положинський у ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, артист встав на захист України на тлі повномасштабної війни РФ проти нашої країни. А в січні 2023 року Положинський поскаржився на проблеми зі здоровʼям.

Після цього співак почав службу у новому підрозділі. А у березні цього року стало відомо, що Положинський переніс дві операції.