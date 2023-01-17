ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Нет шансов стать офицером": Положинский пожаловался на проблемы со здоровьем

Новина українською →
Вторник 17 января 2023 11:23
"Нет шансов стать офицером": Положинский пожаловался на проблемы со здоровьем Александр Положинский рассказал о проблемах со здоровьем (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский музыкант, экслидер группы "Тартак" Александр Положинский, который с начала полномасштабной войны защищает страну поделился, что на службе у него появились новые болезни.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Что произошло со здоровьем

Положинский сказал, поскольку сейчас он не служит на передовой, то попросил не называть его "героем" и "защитником".

Артист рассказал, что 8 месяцев в армии морально и физически повлияли на него. Первые проблемы со здоровьем начались около 2 месяцев назад.

"Проявились какие-то новые болячки, обострились старые. Не то, чтобы я совсем посыпался, но кое-что начал сдавать. Сейчас физическое и, как следствие, моральное состояние терпимо, но далеко не идеальное. Вопрос есть ли шанс стать офицером и приносить больше пользы, кажется, получило окончательный отрицательный ответ", - написал Саша Положинский.

&quot;Нет шансов стать офицером&quot;: Положинский пожаловался на проблемы со здоровьемАлександр Положинский рассказал о проблемах со здоровьем (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Также он пошутил, что "слишком стар", хотя и хотел бы стать офицером. Он отметил, что мог бы приносить больше пользы в другой должности.

"Не так досадно, что нет шансов стать офицером, как осознание того, что мой потенциал человека, способного приносить больше пользы на другой должности, заметен только мне. Сейчас меня перевели в другое подразделение в пределах нашей новой 47 бригады", - добавил он.

В частности, в ближайшее время он будет заниматься тем, что любил делать до вступления в ряды ВСУ.

&quot;Нет шансов стать офицером&quot;: Положинский пожаловался на проблемы со здоровьемАлександр Положинский (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Недавно Положинский рассказывал об отношении к Зеленскому и Залужному.

Также экслидер группы "Тартак" допустил, когда закончится война в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
війна Александр Положинский