ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Собой не горжусь": Положинский высказался о своей службе в ВСУ

Четверг 16 мая 2024 18:35
UA EN RU
"Собой не горжусь": Положинский высказался о своей службе в ВСУ Певец показал форму, которой больше нет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певец и экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский, служащий в Вооруженных силах Украины, рассказал, что 16 мая стало для него важной датой. Два года назад именно в этот день он впервые надел форму военного.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на своей странице в Instagram Положинский рассказал, что думает о службе.

"Мне и не стыдно"

Так, артист рассказал, что он пытается делать то, что может. При этом Положинский отметил, что у него нет поводов для стыда за свое поведение.

"Сегодня два года, как я впервые надел украинский пиксель. Супервоин из меня не вышел, но делаю, что могу, так хорошо, как могу. Особенно собой не горжусь, но мне за себя и не стыдно", - написал певец.

Кроме того, Положинский показал фото в форме, которой уже нет. Как оказалось, она сгорела.

"Благодарю тех, кто были рядом, кто рядом, кто будет рядом, и всем, кто поддерживали и поддерживают. А этот комплект формы сгорел на Углегорской ТЭС. Жаль - классный был", - добавил он.

&quot;Собой не горжусь&quot;: Положинский высказался о своей службе в ВСУ

Пост Положинского (скриншот)

Как реагирует сеть

В комментариях юзеры поддержали Положинского. Пользователи пишут:

  • "Хочется искренне поблагодарить и крепко обнять"
  • "Сашка - ты воин во всем! Что бы ты ни думал о себе. И пример для многих мужчин!"
  • "Не надо себя недооценивать, спасибо вам за все, за вас, за песни, и за ваши посты"
  • "Саша, горжусь тобой невероятно и благодарю"
  • "Спасибо за службу и за творчество".

Положинский в ВСУ - что известно

Напомним, артист встал в защиту Украины на фоне полномасштабной войны РФ против нашей страны. А в январе 2023 года Положинский пожаловался на проблемы со здоровьем.

После этого певец начал службу в новом подразделении. А в марте этого года стало известно, что Положинский перенес две операции.

Ранее мы рассказывали, что звезда "МастерШеф" попал в ДТП.

Кроме того, недавно София Ротару обратилась к украинцам в важный для всей страны день.

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Мужчинам для пересечения границы понадобится еще один документ. В ГПСУ рассказали детали
Мужчинам для пересечения границы понадобится еще один документ. В ГПСУ рассказали детали