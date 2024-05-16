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"Собою не пишаюся": Положинський висловився про свою службу в ЗСУ

Четвер 16 травня 2024 18:35
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"Собою не пишаюся": Положинський висловився про свою службу в ЗСУ Співак показав форму, якої більше нема (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співак та екс-лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який служить у Збройних силах України, розповів, що 16 травня стало для нього важливою датою. Два роки тому саме у цей день він вперше одягнув форму військового.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на своїй сторінці в Instagram Положинський розповів, що думає про службу.

"Мені й не соромно"

Так, артист розповів, що він намагається робити те, що може. При цьому Положинський зазначив, що він не має приводів для сорому за свою поведінку.

"Сьогодні два роки, як я вперше вдягнув український піксель. Супервоїн з мене не вийшов, але роблю, що можу, так добре, як можу. Особливо собою не пишаюся, але мені за себе й не соромно", - написав співак.

Окрім цього, Положинський показав фото у формі, якої вже немає. Як виявилося, вона згоріла.

"Дякую тим, хто були поруч, хто є поруч, хто будуть поруч, і всім, хто підтримували й підтримують. А цей комплект форми згорів на Вуглегірській ТЕС. Шкода - класний був", - додав він.

&quot;Собою не пишаюся&quot;: Положинський висловився про свою службу в ЗСУ

Допис Положинського (скріншот)

Як реагує мережа

У коментарях юзери підтримали Положинського. Користувачі пишуть:

  • "Хочеться щиро подякувати і міцно обійняти"
  • "Сашко - ти воїн у всьому! Що б ти не думав про себе. І приклад для багатьох чоловіків!"
  • "Не треба себе недооцінювати, дякую вам за все, за вас, за пісні, і за ваші дописи"
  • "Сашко, пишаюсь тобою неймовірно і дякую"
  • "Дякую за службу і за творчість".

Положинський у ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, артист встав на захист України на тлі повномасштабної війни РФ проти нашої країни. А в січні 2023 року Положинський поскаржився на проблеми зі здоровʼям.

Після цього співак почав службу у новому підрозділі. А у березні цього року стало відомо, що Положинський переніс дві операції.

До слова, раніше ми розповідали, що зірка "МастерШеф" потрапив у ДТП.

Окрім цього, нещодавно Софія Ротару звернулася до українців у важливий для всієї країни день.

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