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Лучше держаться на расстоянии. 8 звезд, которые не любят мыться

Понедельник 28 апреля 2025 09:00
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Лучше держаться на расстоянии. 8 звезд, которые не любят мыться Тейлор Свифт и Брэд Питт (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудские звезды всегда кажутся нам идеальными - ухоженные, стильные и привлекательные. Но есть те, для кого личная гигиена не является приоритетом. Коллеги на съемочных площадках часто жалуются, что некоторые актеры неприятно пахнут.

Кто из популярных селебрити славится не только своим талантом, но и неряшливостью - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Брэд Питт

Брэд Питт признается, что из-за бешеной занятости ему не всегда удается найти время на полноценный душ. Постоянные съемки и заботы о шестерых детях вынуждают актера иногда заменять водные процедуры обычными влажными салфетками.Лучше держаться на расстоянии. 8 звезд, которые не любят мытьсяБрэд Питт (фото: Getty Images)

Мила Кунис

Актриса Мила Кунис рассказывала, что в ее детстве горячая вода была далеко не всегда. Из-за этого ежедневные водные процедуры для нее не были привычным делом.Лучше держаться на расстоянии. 8 звезд, которые не любят мытьсяКадр из фильма "Третий лишний"

Роберт Паттинсон

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон, известный своей роскошной шевелюрой, признается, что может не мыть голову по шесть недель подряд, поскольку не считает это необходимым. Возможно, для вампиров такие вещи действительно не обязательны.Лучше держаться на расстоянии. 8 звезд, которые не любят мытьсяКадр из фильма "Сумерки"

Зак Эфрон

О том, что Зак Эфрон не слишком увлекается водными процедурами, стало известно благодаря его коллегам. И это выглядит довольно неожиданно, ведь актер активно занимается спортом и ведет динамичный образ жизни.Лучше держаться на расстоянии. 8 звезд, которые не любят мытьсяКадр из фильма "Железный коготь"

Джейсон Момоа

На вопрос о том, как часто он принимает душ, Джейсон отшучивается, что, во-первых, он Аквамен, и ему не нужно заходить в душ. Во-вторых, он - гаваец, а для них вода всегда рядом, ведь они постоянно в соленой воде. Лучше держаться на расстоянии. 8 звезд, которые не любят мытьсяДжейсон Момоа (фото: Википедия)

"Не переживайте, мы чувствуем себя нормально", - успокаивает актер.

Шарлиз Терон

Легендарная актриса Шарлиз Терон в одном из интервью призналась, что для нее абсолютно нормально не мыться в течение недели.Лучше держаться на расстоянии. 8 звезд, которые не любят мытьсяШарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Джонни Депп

Коллеги Джонни Деппа со съемочной площадки часто замечали, что от актера может исходить неприятный запах. Они отмечают, что личная гигиена не является его сильной стороной. Это напоминает его персонажа Джека Воробья, чьим запахом изо рта можно было отпугнуть даже людей на корабле.Лучше держаться на расстоянии. 8 звезд, которые не любят мытьсяДжонни Депп (фото: Getty Images)

Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт рассказала, что не моет ноги во время душа, поскольку считает, что это не нужно - они сами очищаются во время бритья.Лучше держаться на расстоянии. 8 звезд, которые не любят мытьсяТейлор Свифт (фото: Getty Images)

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