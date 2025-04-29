"Без сахара, пожалуйста". 5 звезд, которые отказались от сладкого

Они могли бы позволить себе все - и тортик на завтрак, и шоколад на ужин. Но вместо десертов выбрали дисциплину, силу воли и новый стиль жизни.

Кортни Кардашьян

46-летняя мама четверых детей Кортни Кардашьян выглядит свежо и молодо, даже по сравнению с собой десять лет назад.

Хотя на ее трансформацию в значительной степени повлиял брак с Трэвисом Баркером, главным фактором в новом стиле жизни звезды стал полный отказ от сахара.

"Я всегда стараюсь избегать сахара, особенно рафинированного, по многим причинам. Он вызывает привыкание, я замечаю, что после того, как его съела, мне хочется еще. Также сахар не заряжает энергией. Кроме того, когда я его ем, я замечаю, что у меня появляется больше целлюлита", - признается Кортни. Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Чтобы придерживаться своего принципа, она полностью исключила из рациона сладкие газированные напитки и алкогольные коктейли. Ежедневно утром и вечером она пьет стакан воды с двумя столовыми ложками яблочного уксуса.

Кроме того, Кардашьян советует избегать магазинных заправок для салатов - многие из них содержат скрытый сахар.

Адель

В начале карьеры Адель выглядела совсем по-другому - она весила почти на 45 килограммов больше и предпочитала бесформенную одежду, которая визуально добавляла ей лет.

Однако со временем певица решила изменить свой образ жизни и пересмотреть пищевые привычки. Одним из ключевых шагов стал полный отказ от сахара. Адель (фото: instagram.com/adele)

36-летняя артистка призналась, что раньше ежедневно выпивала до десяти чашек чая, добавляя в каждую по две ложки сахара. Такая привычка приводила к значительному превышению допустимой нормы употребления сладкого, что негативно влияло на ее вес.

Избавившись от сахара, Адель не только смогла существенно похудеть, но и, по ее словам, почувствовала прилив энергии и общее улучшение самочувствия.

Кейт Хадсон

Актриса и предпринимательница Кейт Хадсон уже длительное время придерживается принципов здорового питания, и толчком к изменениям для нее стало неожиданное осознание собственной зависимости. Еще в 2015 году она откровенно призналась, что имела серьезную тягу к сахару.

"Это было для меня настоящим открытием, я поняла, что хочу сахара, как наркоман, около 16:00 ежедневно. Мне хотелось чего-то сладкого, и меня поразило, сколько сахара мы действительно едим", - признавалась она. Кейт Хадсон (фото: instagram.com/katehudson)

В своей книге "Просто быть счастливой" 46-летняя звезда поделилась советами для тех, кто стремится избавиться от сахарной зависимости. Она предупредила, что первые пять дней могут быть самыми тяжелыми, ведь именно в этот период организм особенно остро ощущает нехватку "сладкой дозы".

Чтобы пережить этот этап, Кейт рекомендует делать акцент на овощах и фруктах, а также полностью исключить алкоголь и диетические напитки.

Рози Хантингтон-Уайтли

Британская супермодель и мама двоих детей Рози Хантингтон-Уайтли всегда отличалась безупречной формой, ровной кожей и стройным телом. Такой вид - не только дар природы, но и результат постоянной работы над собой.

Модель всегда внимательно относилась к питанию, экспериментировала с различными диетами и подходами к здоровому образу жизни.

Изменения пришли после знакомства с методикой доктора Нигмы Талиб. Согласно этой системе, Рози полностью исключила из рациона молочные продукты, глютен, алкоголь, а также сахар. Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Отказ от привычных вкусов был нелегким, и адаптация требовала много времени и усилий. Но результат того стоил - модель признается, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

Ева Лонгория

Для многих людей отказ от сахара навсегда кажется невозможной миссией, к которой трудно даже приблизиться. Среди них была и 50-летняя Ева Лонгория, которая нашла для себя идеальную систему питания и уже много лет придерживается ее.

Актриса решила не отказываться от сладкого полностью, поэтому каждые 30 дней она проводит детокс-дни, чтобы за это время очистить организм от сахара. Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)