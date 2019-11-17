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Його знімки бачив кожен: помер легендарний фотограф

STYLERПерсони    17.11.2019 - 15:39
Його знімки бачив кожен: помер легендарний фотограф
Помер фотограф (ілюстративне фото: pixabay.com)

Фотограф Террі О'Нілл помер на 82-му році життя

Відомий британський фотограф Террі О'Нілл помер у віці 81 року. Він був популярний завдяки зйомкам знаменитостей. За даними видання Mirror він помер через онкологічне захворювання.

Як повідомляється, легендарний фотограф, який прославився своїми роботами з The Beatles ("Бітлз") і The Rolling Stones ("Роллінг Стоунз"), помер вдома після тривалої хвороби. За попередніми даними через те, що у нього був рак простати.

Видання зазначає, що в останній раз його бачили на публіці в жовтні 2019 року в Букінгемському палаці, де йому вручали орден Кращого командора Британської імперії. До числа найбільш значущих фотографій Террі О'Нілла належать портрети Елтона Джона і серії знімків американської актриси Фей Данауей.

Його знімки бачив кожен: помер легендарний фотограф

Террі Про'Нілл (фото: instagram.com/terryoneillofficial)

"З важким серцем Iconic Images повідомляє про смерть Террі О'Нілла. Як один з найвидатніших фотографів останніх 60 років, його легендарні фотографії назавжди залишаться в нашій пам'яті, а також в наших серцях і умах", - сказала прес-секретар агентства, в якому працював фотограф.

Террі О'Нілл останні 60 років знімав світових знаменитостей. Серед них – музиканти Бітлз і Роллінг Стоунс, Елтон Джон, Девід Боуї, актори Клінт Іствуд, Шон Коннері. О'Нілл також фотографував королівську родину і відомих політиків – зокрема, Нельсона Манделу.

Фотороботи Террі О'Нілла (фото: instagram.com/terryoneillofficial)

Нагадаємо, що раніше померла відомий український фотограф.

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