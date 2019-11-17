Его снимки видел каждый: умер легендарный фотограф

Умер фотограф (иллюстративное фото: pixabay.com)

Фотограф Терри О'Нилл умер на 82-м году жизни

Известный британский фотограф Терри О'Нилл скончался в возрасте 81 года. Он был популярен благодаря съемке знаменитостей. По данным издания Mirror он скончался из-за онкологического заболевания.

Как сообщается, легендарный фотограф, прославившийся своими работами с The Beatles ("Битлз") и The Rolling Stones ("Роллинг Стоунз"), скончался дома после продолжительной болезни. Предполагается, что у него был рак простаты.

Издание отмечает, что в последний раз его видели на публике в октябре 2019 года в Букингемском дворце, где ему вручали Превосходнейший орден командора Британской империи. К числу самых значимых фотографий Терри О'Нилла относятся портреты Элтона Джона и серии снимков американской актрисы Фэй Данауэй.

Терри О'Нилл (фото: instagram.com/terryoneillofficial)

"С тяжелым сердцем Iconic Images объявляет о кончине Терри О'Нилла. Как один из самых знаковых фотографов последних 60 лет, его легендарные фотографии навсегда останутся в нашей памяти, а также в наших сердцах и умах", - сказала пресс-секретарь агентства, в котором работал фотограф.

Терри О'Нилл последние 60 лет снимал мировых знаменитостей. Среди них – музыканты Битлз и Роллинг Стоунс, Элтон Джон, Дэвид Боуи, актеры Клинт Иствуд, Шон Коннери. О'Нилл также фотографировал королевскую семью и известных политиков – в частности, Нельсона Манделу.

Фотоработы Терри О'Нилла (фото: instagram.com/terryoneillofficial)

Напомним, что ранее умерла известный украинский фотограф.