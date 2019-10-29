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Помер легендарний продюсер "Хрещеного батька" і "Великого Гетсбі"

STYLERПерсони    29.10.2019 - 11:59
Помер легендарний продюсер "Хрещеного батька" і "Великого Гетсбі"
Помер Роберт Еванс (фото: pixabay.com)

Продюсер Роберт Еванс мав скандальну славу

Помер легендарний продюсер Роберт Еванс, який свого часу працював над культовими картинами Романа Поланскі ("Дитина Розмарі", "Китайський квартал") і "Хрещений батько" Френсіса Форда Копполи.

Еванс помер у понеділок, 28 жовтня, у Беверлі-Хіллз у віці 89 років. Причини смерті продюсера не називаються.

Роберт Еванс з 1967-го по 1974-й роки очолював кінокомпанію Paramount Pictures. Під його керівництвом у світ вийшли перші дві частини "Хрещеного батька", культова "Історія кохання", а також "Великий Гетсбі" з Робертом Редфордом і Мією Ферроу.

Після грандіозного успіху "Китайського кварталу" Еванс вирішив, що працювати на студію невигідно і вирішив стати незалежним продюсером. З 1976 по 2003 рік він випустив кілька значимих картин: "Марафонець" (1976) з Дастіном Хоффманом, "Клуб Коттон" (1984) з Річардом Гіром. Останньою відомою його працею є популярна комедія "Як позбутися хлопця за 10 днів", що вийшла в 2003 році.

Помер легендарний продюсер &quot;Хрещеного батька&quot; і &quot;Великого Гетсбі&quot;

Роберт Еванс (фото: kolibri.press)

Варто відзначити, що за свою кар'єру Еванс крім кінослави придбав також досить скандальну популярність.

У 1980-х продюсер захопився наркотиками. Його разом з братом звинувачували в сбуті кокаїну, а щоб довести судові своє каяття, він зняв ролик про шкідливість наркотиків. У 1983 вибухнув новий скандал - замовне вбивство продюсера Роя Редіна, з яким Еванс працював над фільмом "Клуб Коттон". Еванс був в числі підозрюваних, але свідчення у справі відмовився давати навідріз.

Крім того, Еванс був одружений сім разів. У шлюбі з актрисою Елі Макгроу у нього народився син, актор Джош Еванс.

А в 1994 році він був номінований на "Золоту малину" за еротичний трилер "Тріска" з Шерон Стоун і Вільямом Болдуїном.

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