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Майстер документальної зйомки: помер легендарний фотограф

STYLERЖиття    10.09.2019 - 19:12
Майстер документальної зйомки: помер легендарний фотограф
Роберт Франк (Фото: New York NY 2013 by Eugene Richards)

Він був визнаний найвпливовішим фотографом XX століття

В канадській провінції Нова Шотландія, на 95-му році життя помер один з найгеніальніших фотографів XX століття, режисер, оператор – Роберт Франк. Смерть легендарного американо-швейцарського фотографа підтвердили в нью-йоркській художній галереї Pace/MacGill. Про це повідомили у виданні New York Times.

Майстер документальної зйомки: помер легендарний фотограф

Роберт Франк (Фото: facebook.com/robertfrankphotography)

Роберт Франк народився 9 листопада 1924 року в Цюріху. У 1935 році він разом з братом був позбавлений німецького громадянства через своє походження і тільки в 1945 році він став громадянином Швейцарії. Фотографію почав вивчати в юні роки в Цюріху.

Майстер документальної зйомки: помер легендарний фотограф

Фото: facebook.com/robertfrankphotography

З 1941 року почав працювати і поступово завоював собі популярність. У 1948 -1954 році почав їздити по всьому світу і працювати з такими відомими виданнями, як Look, Life, Vougue та іншими.

У 1955 році отримав премію Фонду Гуггенхайма, яка відкрила перед ним нові можливості.

Майстер документальної зйомки: помер легендарний фотограф

Фото: facebook.com/robertfrankphotography

Роберт Франк був визнаний одним з найвпливовіших фотографів 20 століття, а також одним з кращих документальних фотографів.

Його авторству належать фотознімки для нашумілої книги The Americans. Також він займався режисурою таких фільмів як "Мені і моєму братові", "Цукрова гора", "Поворожи на ромашці", "Розмови у Вермонті", "Мисливець", "Одну годину".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер відомий кіноактор, що знімався в "Рятувальники Малібу".

А також розповідали про те, що помер легендарний музикант, чиї пісні знали мільйони.

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