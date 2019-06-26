Зривав дахи з будинків: фото страшних наслідків урагану під Одесою

Ураган в Ізмаїлі Одеської області (колаж: РБК-Україна)

Через потужний ураган в Ізмаїлі навіть перенесли шкільні випускні

Сильний ураган зі зливою суттєво нашкодив інфраструктурі Ізмаїла Одеської області. 25 червня містом пронеслася стихія, яка наламала дерев, пошкодила дахи і припарковані автомобілі. На опублікованих в соцмережах знімках видно, що потужний вітер повиривав з корінням величезні вікові дерева.

У деяких районах міста були обірвані лінії електропередач, а по вулицях проносилися потоки води. Жителі Ізмаїла залишилися відрізаними від електропостачання, але, на щастя, обійшлося без людських жертв.

Ураган в Ізмаїлі Одеської області (фото: facebook.com)

Через негоду навіть було скасовано запланований на вівторок традиційний парад випускників. Мер Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив на своїй Facebook-сторінці, що через загрозливі погодні умови свято буде перенесено на 26 червня.

Ураган в Ізмаїлі Одеської області (фото: facebook.com)

Також він написав, що сильним вітром була частково пошкоджена сцена, споруджена спеціально до свята.

Ураган в Ізмаїлі Одеської області (скрін: facebook.com)

Гілки і дерева падали на припарковані автомобілі і на паркани приватних будинків. Поривчастий вітер навіть зірвав частину даху в приватному будинку на вулиці Пушкіна.

Ураган в Ізмаїлі Одеської області (фото: facebook.com)

Раніше ми писали, що сильна злива затопила вулиці Хмельницького, Кам'янець-Подільського і всі навколишні райони.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одеській області пройшов смерч і випав град незвичайної форми.

А також інформували про те, що ураган під Херсоном розніс вщент ціле село. В місцевій церкві сильним вітром навіть зігнуло хрест на куполі будівлі.