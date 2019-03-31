Спочатку проголосую: вчинок пенсіонерки під Києвом вразив мережу

Вибори 2019 - вчинок пенсіонерки на голосуванні під Києвом вразив мережу

Вибори 2019 - люди голосують незважаючи ні на що

Вибори президента України стартували у неділю, 31 березня. По всій країні виборчі дільниці відкрилися о 8:00, надавши можливість українцям проголосувати за шостого президента країни. А на одній з дыльниць в Київській області літній жінці стало погано, повідомляє "Громада Приірпіння".

Пенсіонерка на дільниці в Гостомелі впала, так і не зробивши вибір. Прибулі медики хотіли забрати жінку в лікарню для надання медичної допомоги, але вона відповіла, що спочатку проголосує, а потім поїде в лікарню.

Вибори 2019 - вчинок пенсіонерки на голосуванні під Києвом вразив мережу (фото: http://kotsubynske.com.ua)

Користувачі мережі захопилися вчинком літньої жінки. Вони залишили багато коментарів.

"Герой нашого часу";

"Найбільш свідомий виборець";

"А молодь в цей час по домівках відсиджується";

"Так повинен чинити кожен виборець".

До речі, в Гостомелі солдати з військового містечка прийшли голосувати строєм, повідомляє сайт громадського руху "Чесно". Військовослужбовці вже проголосували в першій половині дня.

Вибори 2019 - у Гостомелі солдати прийшли на вибори строєм (фото: громадський рух "Чесно")

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на виборчих дільницях в Україні сталося п'ять спроб виносу бюлетней з виборчих дільниць.

До речі, під Дніпром на одній з дільниць зафіксована рекордна явка виборців. За майбутнього президента проголосували 100% виборців зі списку.

Також ми писали про те, що, військові Збройних сил України голосують на 93 дільницях, 79 з яких розташовані в зоні проведення ООС.