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Спочатку проголосую: вчинок пенсіонерки під Києвом вразив мережу

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 14:35
Спочатку проголосую: вчинок пенсіонерки під Києвом вразив мережу
Вибори 2019 - вчинок пенсіонерки на голосуванні під Києвом вразив мережу

Вибори 2019 - люди голосують незважаючи ні на що

Вибори президента України стартували у неділю, 31 березня. По всій країні виборчі дільниці відкрилися о 8:00, надавши можливість українцям проголосувати за шостого президента країни. А на одній з дыльниць в Київській області літній жінці стало погано, повідомляє "Громада Приірпіння".

Пенсіонерка на дільниці в Гостомелі впала, так і не зробивши вибір. Прибулі медики хотіли забрати жінку в лікарню для надання медичної допомоги, але вона відповіла, що спочатку проголосує, а потім поїде в лікарню.

Спочатку проголосую: вчинок пенсіонерки під Києвом вразив мережу

Вибори 2019 - вчинок пенсіонерки на голосуванні під Києвом вразив мережу (фото: http://kotsubynske.com.ua)

Користувачі мережі захопилися вчинком літньої жінки. Вони залишили багато коментарів.

  • "Герой нашого часу";
  • "Найбільш свідомий виборець";
  • "А молодь в цей час по домівках відсиджується";
  • "Так повинен чинити кожен виборець".

До речі, в Гостомелі солдати з військового містечка прийшли голосувати строєм, повідомляє сайт громадського руху "Чесно". Військовослужбовці вже проголосували в першій половині дня.

Спочатку проголосую: вчинок пенсіонерки під Києвом вразив мережу

Вибори 2019 - у Гостомелі солдати прийшли на вибори строєм (фото: громадський рух "Чесно")

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на виборчих дільницях в Україні сталося п'ять спроб виносу бюлетней з виборчих дільниць.

До речі, під Дніпром на одній з дільниць зафіксована рекордна явка виборців. За майбутнього президента проголосували 100% виборців зі списку.

Також ми писали про те, що, військові Збройних сил України голосують на 93 дільницях, 79 з яких розташовані в зоні проведення ООС.

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