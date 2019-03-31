Сначала проголосую: поступок пенсионерки под Киевом восхитил сеть

Выборы 2019 - поступок пенсионерки на голосовании под Киевом восхитил сеть

Выборы 2019 - люди голосуют несмотря ни на что

Выборы президента Украины стартовали в воскресенье, 31 марта. По всей стране избирательные участки открылись в 8:00, предоставив возможность украинцам проголосовать за шестого президента страны. А на одном из участков в Киевской области пожилой женщине стало плохо, сообщает "Громада Приирпенья".

Пенсионерка на участке в Гостомеле упала, так и не сделав выбор. Прибывшие медики хотели забрать женщину в больницу для оказания медицинской помощи, но она ответила, что сначала проголосует, а потом поедет в больницу.

Выборы 2019 - поступок пенсионерки на голосовании под Киевом восхитил сеть (фото: http://kotsubynske.com.ua)

Пользователи сети восхитились поступком пожилой женщины. Они оставили много комментариев.

"Герой нашего времени";

"Самый сознательный избиратель";

"А молодежь в это время по домам отсиживается";

"Так должен поступать каждый избиратель".

К слову, в Гостомеле солдаты из военного городка пришли голосовать строем, сообщает сайт общественного движения "Честно". Военнослужащие проголосовали уже в первой половине дня.

Выборы 2019 - в Гостомеле солдаты пришли на выборы строем (фото: общественное движение "Честно")

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на избирательных участках в Украине произошло пять попыток выноса бюлетней с избирательных участков.

К слову, под Днепром на одном из участков зафиксирована рекордная явка избирателей. За будущего президента проголосовали 100% избирателей из списка по участку.

Также мы писали о том, что, военные Вооруженных сил Украины голосуют на 93 участках, 79 из которых расположены в зоне проведения ООС.