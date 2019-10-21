Оприлюднено дані щодо забруднення повітря в Україні

Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Обсерваторія відреагувала на повідомлення про забруднення повітря оксидом вуглецю

Центральна геофізична обсерваторія оприлюднила дані щодо забруднення повітря в різних містах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт обсерваторії.

Як зазначається в повідомленні, у Києві максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на стаціонарних постах коливались у межах 0,4-1,0 ГДК (гранично допустима концентрація), у Вінниці - 0,3-0,4 ГДК, у Харкові - 0,3-0,8 ГДК, у Кропивницькому - 0,6 ГДК.

"Взагалі, за останні дні концентрації оксиду вуглецю, які б характеризувались, як високі на мережі моніторингу гідрометслужби, не зареєстровані", - йдеться в повідомленні.

У той же час метеорологи відзначають, що осінні погодні умови - тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, - можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин.

"Але за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано", - додали в обсерваторії.

Нагадаємо, за даними профільних сайтів, 21 жовтня високий рівень забруднення повітря у Києві спостерігався у семи районах Києва.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що український уряд не має офіційних даних про аномальне забруднення повітря в Києві.