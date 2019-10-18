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Де в Україні найбрудніше повітря (карта)

STYLERЖиття    18.10.2019 - 13:35
Де в Україні найбрудніше повітря (карта)
У Києві найбрудніше повітря (Фото: колаж РБК-Україна)

Екологічний бот розрахував рівень забруднення повітря в українських містах

У Києві зафіксований найвищий показник рівня забруднення повітря серед інших міст України. Відповідні показники 18 жовтня навів у своєму Facebook блогер Антон Ходза із посиланням на дані екологічного бота Save Ecobot.

Зазначається, що в столиці повітря виявився навіть більш брудним, ніж у промисловому місті Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

Іншими містами з високим забрудненням повітряних мас є також Харків, Львів, Запоріжжя та Дніпро.

Ходза опублікував в мережі скрін із картою, з якої випливає, що найвищі (червоні) показники - на околицях Києва та в центрі.

Де в Україні найбрудніше повітря (карта)

У Києві найбрудніше повітря (Фото: facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

Програма створена в Україні для моніторингу інформації про дозвільні документи та процедури промислових та інших забруднювачів довкілля.

В коментарях до посту підписники блогера пишуть, що ситуація з високим рівнем забруднення повітря пов'язана в тому числі з тим, що зараз триває сезон "традиційного" спалювання листя та трави, та й дощів не було вже кілька днів.

Де в Україні найбрудніше повітря (карта)

Фото: скрін (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

Нагадаємо, що близько місяця тому, 13 вересня, у Києві зафіксували перевищення норми забруднення повітря. У ДСНС уточнили, що концентрація пилу становила 0,10-0,20 мг/м. куб (допустима норма - 0,15). Концентрація діоксиду сірки коливалася від 0,018 до 0,126 (допустима норма - 0,50). Показник формальдегіду - 0,003-0,015 (норма - 0,003). Перевищена норма і оксиду азоту - 0,04-0,36 (норма - 0,04). Оксид вуглецю залишився в межах норми.

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