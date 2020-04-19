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Більшість осередків пожежі в Житомирській області вже локалізували

Новини » Надзвичайні події     19.04.2020 - 11:50
Більшість осередків пожежі в Житомирській області вже локалізували
Фото: пожежі в Житомирській області (dsns.gov.ua)

У МОЗ заявляють про зменшення смогу в Києві

Більшість осередків пожежі в Житомирській області вже локалізували. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, велика з 9 осередків пожежі вже локалізована.

"Смог, який ми відчуваємо в Києві, викликаний пожежею трав'яного настилу, який нещодавно трапився в Житомирській області. Зараз служби ДСНС локалізують. З дев'яти осередків підпалу, велика частина вже локалізована. Сьогодні ми вже відчуваємо зменшення цього смогу в Києві. Тому що змінився напрям вітру. є кілька порад від МОЗ: менше виходити на повітря, особливо в ранкові години, щільно закривати вікна", - заявив Степанов.

Раніше повідомлялося, що станом на вечір 18 квітня триває ліквідація лісових пожеж в Житомирській області. Поки залишаються активними ще чотири лісові пожежі. Вогнем охоплено 4260 гектарів території.

Нагадаємо, ввечері 18 квітня у Київській області правоохоронці розшукали та затримали двох причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь. Порушниками виявилися 28-ми та 29-річні жителі Ірпеня. Правоохоронці вилучили їх транспортні засоби, на яких не було номерних знаків, та доставили порушників у відділ поліції.

З'явилося відео ліквідації пожеж у Житомирській області, де знищено 39 будівель Поліція затримала причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь
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