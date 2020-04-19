У Києві з'явився мурал, присвячений пожежам в Україні: яскраве фото

Мурал у Києві присвятили пожеж - всі подробиці (dsns.gov.ua)

На муралі зображені персонажі з казки "Аліса в країні чудес"

Пожежі в Україні все частіше турбують жителів країни. Тому в Києві з'явився мурал, який буде нагадувати кожному, що природу треба берегти. Пожежі завдають великої шкоди навколишньому середовищу, а тому варто ставитися до неї дбайливо. Про це повідомив автор мурала, київський вуличний художник Віталій Гідеван у соцмережі Facebook.

На новому муралі можна побачити Алісу, яка сидить верхи на пасхальному кролику і кудись мчить. Автор роботи пояснив, чому він обрав саме цих персонажів і яким чином це пов'язано з пожежами.

"Це історія про сучасну Алісу, яка допомагає великодньому кролику врятуватися від пожежі! Знайти місце, де пташки зможуть співати свої чудові пісеньки, де розквітне весна настане величне свято. Клуби диму і попелу, створені людською рукою. Навіщо? З цим поколінням все зрозуміло, залишається тільки надія на наших дітей, які будуть розумнішими і врятують світ від екологічної катастрофи", - зазначено в повідомленні.

Мурал, присвячений пожежам в Україні (facebook.com/vitaliy.gideone)

Нагадаємо, що станом на 18 квітня у Чорнобильській зоні досі тліє трав'яний настил і деревина у пройдених вогнем клітинках. Тління спостерігається на території чотирьох лісництв. До гасіння залучено 716 людей і 166 одиниць техніки.

Ми писали, що експерт шокував правдою про пожежу в Чорнобилі і розповів, у разі чого міг статися ядерний вибух.

А також про те, що в природному парку під Сумами при пожежі загинули птахи з Червоної книги.