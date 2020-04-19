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Пожежі в Чорнобилі: українцям розповіли, як захистити себе від забрудненого повітря

STYLERЖиття    19.04.2020 - 10:38
Пожежі в Чорнобилі: українцям розповіли, як захистити себе від забрудненого повітря
Пожежі в Чорнобилі - як себе убезпечити (dsns.gov.ua)

Експерт повідомив, що забруднене повітря може призвести до онкологічних захворювань

Пожежі на ЧАЕС зробили з Києва один з найбільш забруднених мегаполісів. Через повітря у людей дере в горлі і дихати стає все складніше. Дана проблема може призвести в подальшому до розвитку онкологічних захворювань.

Лікар-пульмонолог Євген Сімонець прояснив важливі моменти, а також розповів, як захистити себе від забрудненого повітря. Про це інформує видання "ФАКТИ".

"Навіть здорових людей турбує дискомфорт, запаморочення, нудота. Можу припустити, що ці та інші неприємні симптоми докучають чи не половині жителів Києва. Вже тиждень, з тих пір, як почали горіти чорнобильські ліси, у мене додалося профільних пацієнтів: з легеневою патологією, бронхіальною астмою, хронічним захворюванням легенів і бронхітом", - говорить Симонець.

Також наголошується той факт, що у пацієнтів через брудне повітря часто спостерігається сухий кашель. Це трохи насторожує, адже цей симптом може проявлятися у випадку коронавірусу.

За словами лікаря, найкращий спосіб вберегти себе від зайвих проблем зі здоров'ям - не виходити з дому. Якщо є необхідність вийти на вулицю - обзаведіться респіратором, оскільки медична маска не захищає від вдихання продуктів горіння.

Вікна в квартирі повинні бути щільно закриті. При цьому повітря потрібно періодично зволожувати і включити кондиціонер в режимі закритого контуру. Також рекомендується відмовитися від виконання дихальних вправ, поки ситуація не покращиться.

Нагадаємо, що у Києві з'явився мурал, присвячений пожежі в Україні.

Ми писали, що експерт шокував правдою про пожежу в Чорнобилі і розповів, у разі чого міг би статися ядерний вибух.

А також про те, що в природному парку під Сумами при пожежі загинули птахи з Червоної книги.

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