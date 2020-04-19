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Київ зайняв лідерство у світі за рівнем забрудненості повітря

Новини » Суспільство     19.04.2020 - 01:00
Київ зайняв лідерство у світі за рівнем забрудненості повітря
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Від початку доби 19 квітня рівень забрудненості повітря становить 213

Рівень забрудненості повітря у Києві станом на початок неділі, 19 квітня, є найвищим у світі. Як передає РБК-Україна, про це свідчать дані ресурсу iqair.

Максимально допустимі показники забрудненості наразі перевищені у майже 5 разів - 213 при максимальному значенні в 50.

У суботу, 18 квітня, ввечері станом на 19:00 індекс забруднення становив 87. Таким чином Київ на той момент посідав 32 сходинку у світі в рейтингу забрудненості повітря.

Всього у столиці України протягом минулої доби було зафіксовано 37 пожеж трав'яного настилу та торфовищ.

Київ зайняв лідерство у світі за рівнем забрудненості повітря

Нагадаємо, ввечері 18 квітня у Київській області правоохоронці розшукали та затримали двох причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь. Порушниками виявилися 28-ми та 29-річні жителі Ірпіня. Правоохоронці вилучили їхні транспортні засоби, на яких не було номерних знаків, та доправили порушників до відділу поліції.

Раніше повідомлялося, що станом на вечір 18 квітня продовжується ліквідація лісових пожеж у Житомирській області. Наразі залишаються активними ще чотири лісові пожежі. Вогнем охоплено 4260 гектарів території.

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