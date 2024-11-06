Как 78-летний Дональд Трамп держит себя в форме: что ест политик на завтрак, обед и ужин

Выборы в США завершились . Трамп объявил себя победителем в президентской гонке. Питание политика и жителя Нью-Йорка Дональда Трампа всегда было предметом многих дискуссий.

Что ест Дональд Трамп на завтрак обед и ужин

В 2018 году вес политика составил 108 килограммов при росте 190 сантиметров. Согласно медицинскому осмотру во время его первого срока пребывания в должности - врач Белого дома описал его здоровье как прекрасное.

Завтрак

Трамп не очень любит завтракать.

"Я не люблю есть утром. Обычно я обедаю, но мое главное дело - это ужин", - рассказывал Трамп журналистам в 2018 году.

Если же он все-таки завтракает, то выбирает бекон с яйцами, хлопья или мафины из Макдональдса.

Обычно Дональд не пьет ни кофе, ни чай. Кстати, диетолог, анализирующий питание Трампа, сказал, что тогдашний президент должен "восстанавливать питательные вещества, которые его организм не может накопить за ночь".

Обед

Сообщается, что Трамп не любит много есть в течение дня. Его пищевые повадки раскрываются в книге "Пусть Трамп будет Трампом", написанной бывшим руководителем кампании Кори Левандовски, где он утверждает, что "президент обычно не ел 14-16 часов".

Однако Трамп просто обожает мясной рулет. В 2005 году он и Мелания появились на шоу "Марта Стюарт", где они готовили бутерброд с мясным рулетом, который Трамп назвал "любимым блюдом".

Трамп обожает мясной рулет (Скриншот)

Ужин

Ужинать Трамп любит в городе. Он большой поклонник фаст-фуда, в частности, McDonald's, Burger King и KFC, но не только за вкус и надежность. Ему нравится фаст-фуд с точки зрения безопасности еды.

"Один плохой гамбургер, и вы можете уничтожить McDonald's. Один плохой гамбургер, и вы уничтожите Wendy's и все эти другие заведения. Мне нравится чистота, и я понимаю, куда иду. Это лучше, чем идти в место, где вы не знаете, откуда вообще туда привозят продукты", - говорил политик.

Трамп очень любит ужинать в Макдональдсе (Скриншот)

Любимым заказом Трампа является полный ужин McDonald's, состоящий из двух Биг-Маков, двух бургеров с рыбным филе и небольшого шоколадного коктейля, в общем на 2430 калорий.

Трамп - большой поклонник пиццы, хотя он не любит бортики. Также он обожает стейки.

Напитки

Политический деятель также любит диетическую цепь. Говорят, что выпивает 12 банок в день. Он совершенно не употребляет алкоголь, возможно потому, что у его брата были проблемы со спиртным и он сказал Дональду никогда пить.

Трамп выпивает 12 банок диетической когда в день (Скриншот)