ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сонний Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і ощасливив дітей

STYLERЖиття    26.07.2019 - 20:38
Сонний Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і ощасливив дітей
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський зробив селфі з дітьми

Володимир Зеленський прилетів в Одесу 26 липня. Це вже третій візит президента України в сонячне місто з моменту його обрання.

Зеленський летів рейсом авіакомпанії МАУ економ-класом не один, на борту перебували й інші пасажири. Летіли в літаку з президентом і учні одеської школи №81.Про це повідомляє "Думська".

"Він летів економ-класом, нічого незвичайного не відбувалося, наче його й не було на борту", — розповів один з попутників глави держави.

Діти одеської школи захотіли зробити селфі з президентом і він їм у цьому не відмовив, незважаючи на те, що до цього міцно спав. Зеленський поставився з розумінням до бажання дітей зафіксувати їх з президентом.

Сонний Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і ощасливив дітей

Фото: Володимир Зеленський зробив фото з дітьми (dumskaya.net)

"Коли я підійшла до нього, то президент міцно спав. Сидячий поруч Андрій Богдан попросив увійти в становище і дати йому поспати. Але я все-таки попросила його розбудити: навряд чи у дітей буде інший шанс сфотографуватися з найголовнішою людиною в країні. Володимира Олександровича розбудили. Він поставився до цього з розумінням, і ми сфотографувалися", - розповіла вчитель молодших класів Саїда Роговська.

Як ми раніше писали, Олена Зеленська викликала ажіотаж на одеському пляжі. Так, заради першої леді України правоохоронці та спецслужби закрили частину одеського пляжу "Табу". Разом з цим у узбережжя водолази обстежили морське дно.

До цього ми писали, що Олена Зеленська показала, як носити "колір перемоги".

Зеленський просить українців про допомогу: люди збентежені Зеленський і Волкер наполягають на завершенні відведення сил з боку ОРДЛО
Новини України Володимир Зеленський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся