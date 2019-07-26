Сонний Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і ощасливив дітей

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський зробив селфі з дітьми

Володимир Зеленський прилетів в Одесу 26 липня. Це вже третій візит президента України в сонячне місто з моменту його обрання.

Зеленський летів рейсом авіакомпанії МАУ економ-класом не один, на борту перебували й інші пасажири. Летіли в літаку з президентом і учні одеської школи №81.Про це повідомляє "Думська".

"Він летів економ-класом, нічого незвичайного не відбувалося, наче його й не було на борту", — розповів один з попутників глави держави.

Діти одеської школи захотіли зробити селфі з президентом і він їм у цьому не відмовив, незважаючи на те, що до цього міцно спав. Зеленський поставився з розумінням до бажання дітей зафіксувати їх з президентом.

Фото: Володимир Зеленський зробив фото з дітьми (dumskaya.net)

"Коли я підійшла до нього, то президент міцно спав. Сидячий поруч Андрій Богдан попросив увійти в становище і дати йому поспати. Але я все-таки попросила його розбудити: навряд чи у дітей буде інший шанс сфотографуватися з найголовнішою людиною в країні. Володимира Олександровича розбудили. Він поставився до цього з розумінням, і ми сфотографувалися", - розповіла вчитель молодших класів Саїда Роговська.

Як ми раніше писали, Олена Зеленська викликала ажіотаж на одеському пляжі. Так, заради першої леді України правоохоронці та спецслужби закрили частину одеського пляжу "Табу". Разом з цим у узбережжя водолази обстежили морське дно.

До цього ми писали, що Олена Зеленська показала, як носити "колір перемоги".