Вкусно и очень полезно: 10 идей сбалансированного ужина

Сбалансированный ужин - не роскошь, а полезная привычка. Названы 10 идей блюд, которые помогут поддерживать здоровье и хорошее самочувствие ежедневно.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, каждый ужин должен быть сбалансированным.

Почему ужинать нужно сбалансировано

Качество сна

Слишком тяжелый или жирный ужин может вызвать дискомфорт, нарушить сон или вызвать изжогу. Сбалансированный прием пищи - с умеренным количеством белков, полезных жиров и сложных углеводов - способствует спокойному сну.

Контроль веса

Переедание вечером или потребление большого количества простых углеводов (сладкое, белый хлеб и т.д.) способствует накоплению жира, ведь метаболизм вечером замедляется. Сбалансированный ужин помогает избежать чрезмерного набора веса.

Регулирование уровня сахара в крови

Сбалансированное питание помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, что особенно важно для людей с диабетом или предиабетом.

Профилактика переедания на ночь

Если ужин полноценный и питательный, меньше шансов, что вечером тянет на вредные перекусы.

Общее состояние здоровья

Регулярное сбалансированное питание помогает организму получать все необходимые нутриенты - витамины, минералы, аминокислоты, что важно для иммунитета, энергии, настроения и работы органов.

Примеры сбалансированного ужина

Нутрициолог Татьяна Крылова назвала примеры сбалансированного ужина, который легко усваивается, не перегружает пищеварение и обеспечивает организм полезными веществами:

макароны твердых сортов, тушеный лосось со стручковой фасолью, овощной салат, заправленный оливковым маслом

вареная гречка, запеченный окунь и тушеные овощи

вареное киноа, тунец в собственном соку, запеченная свекла, овощной салат с оливковым маслом

бурый рис, куриное суфле с брокколи, овощной салат с оливковым маслом

овощной салат, заправленный маслом и ролл из лаваша со слабосоленым лососем, огурцом и крем-сыром

овощной салат с песто, киноа, куриная котлета и брокколи

макароны твердых сортов, тунец в собственном соку, свежие овощи и зелень

запеченные батат и курица, вареная свекла с оливковым маслом и грецким орехом, брокколи, шампиньоны

запеченный лосось, макароны, овощной салат с оливковым маслом и авокадо

микс зелени, огурец, помидор, болгарский перец, креветки, хумус, оливковое масло и гречневые хлебцы

Варианты сбалансированного ужина (фото: instagram.com/krylova_tetiana)