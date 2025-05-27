Идеальные сырники, которые не навредят вашей фигуре: готовятся без муки и сахара
Сырники без муки и сахара - полезная альтернатива классическому рецепту. Идеально подходят для тех, кто придерживается правильного питания или следит за фигурой.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что стоит добавлять вместо муки в сырники.
Список ингредиентов
Для приготовления вкусного и полезного завтрака понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г творога
- 2 яйца
- 3 ст.л. манки
- щепотка соли
Ингредиенты для соуса:
- 300 г сливок (33-36% жирности)
- 200 г молока
- 3-4 ст.л. меда
- 1 пакетик ванильного сахара
Легкий способ приготовления
Для приготовления сырников смешайте все ингредиенты в миске и тщательно вымешайте товкачем до однородности. После этого отставьте смесь на 30-40 минут, манка должна впитать влагу и набухнуть.
Для соуса все ингредиенты соедините в кастрюле и взбейте до однородности венчиком. Далее поставьте на огонь и почти доведите до кипения, постоянно помешивая.
Чтобы при формировании сырников они не липли к рукам, используйте манку, а не муку.
На разогретую сковороду налейте масло и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.
На дно широкой кастрюли добавьте несколько ложек готового соуса, выложите слой сырников и вылейте остальную часть соуса. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
Сырники получатся невероятно сочными и точно понравятся каждому.
Рецепт сырников без муки и сахара (фото: кадр из видео)
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