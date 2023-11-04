Служил 22 года. Во Львове уволили настоятеля церкви, где сняли клип Жадан и Соловий
Во Львове от исполнения обязанностей отстранили настоятеля церкви святого Андрея, где сняли скандальный клип Сергей Жадан и Христина Соловий.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Бюллетень канцелярии ЛА УГКЦ.
Руководителя Андреевской церкви УГКЦ уволили
Отец Михаил Николай Лучков был священником церкви с 2001 года.
1 ноября 2023 года он завершил исполнение обязанностей настоятеля.
Кадр из клипа (фото: скриншот с видео)
"2 ноября 2023 года сообщено, что о. Михаил Николай Лучков ЧСВВ отстранен от правительства священника прихода св. Андрея Галицкого деканата во Львове с 01.11.2023 в связи с изменениями, произошедшими в Провинции Отцов Василиан Святейшего Спасителя в Украине", - говорится в сообщении.
О причине такого решения можно только догадываться. В настоящее время правительство прихода вакантно.
Что предшествовало этому решению
20 октября группа "Жадан и Собаки" и певица Христина Соловий выпустили клип на песню "Серце", съемки которого частично происходили в здании церкви святого Андрея УГКЦ.
Кадр из клипа (фото: скриншот с видео)
За пределами храма снимались сцены с поцелуями двух женщин. Именно они вызвали конфликт, поскольку приход Святого Андрея УГКЦ утверждал, что не располагал информацией о сценах с поцелуями женщин и просил исполнителей изъять их из клипа, утверждая, что это якобы пропаганда антихристианских ценностей.
Кадр из клипа (фото: скриншот с видео)
Позже прокомментировал скандал львовский священник Юрий Бойко, заявив о вероятном увольнении руководства церкви.
Однако курия опровергла эту информацию, подчеркнув, что проводится расследование.
Ранее мы рассказывали, что Львовскую церковь "отмаливали от осквернения" через клип.
Также мы писали, что Христина Соловий назвала "дурами" певиц, которые "переобулись" после войны.