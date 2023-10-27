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Руководство львовской церкви останется без работы из-за "ЛГБТ" клипа Соловий и Жадана

Пятница 27 октября 2023 14:40
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Руководство львовской церкви останется без работы из-за "ЛГБТ" клипа Соловий и Жадана Руководство церкви, где снимали клип Соловий и Жадан, уволят (фото: скриншот из клипа)
Автор: Иванна Пашкевич

Во Львове планируют уволить руководство Андреевской церкви УГКЦ, которое позволило снимать в храме скандальный клип Сергея Жадана и Христини Соловий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью священнослужителя в эфире программы “Говорить Великий Львів”.

Руководство церкви УККЦ уволят

По словам священнослужителя УГКЦ Юстина Бойко, этот вопрос назрел уже давно, поэтому "реформа будет".

Руководство львовской церкви останется без работы из-за &quot;ЛГБТ&quot; клипа Соловий и Жадана

Отрывок из клипа Жадана и Соловий (фото: скриншот с видео)

Он также отметил, что отцы Василианы понимают, что должны извлечь урок из ситуации, хотя хотят сделать это взвешенно.

“Вина отцов очевидна в этой ситуации. Кроме морального принципа они нарушили еще и принцип церковного права, который говорит, что церковь нельзя использовать для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову Божьему", - пояснил Юстин Бойко.

Напомним, недавно писатель и музыкант Сергей Жадан и певица Христина Соловий презентовали общий клип на песню "Сердце", часть съемок которого состоялась в храме святого Андрея во Львове. Некоторые священники потребовали, чтобы видеоролик удалили из-за наличия "моментов, противоречащих христианским ценностям".

Напомним, недавно Христина Соловий назвала "дурами" певиц, которые "переобулись" после войны.

Также Миша Крупин впервые прокомментировал пьяный инцидент в Одессе.

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Христина Соловий Сергей Жадан звезды шоу-бизнеса