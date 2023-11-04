ua en ru
Сб, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Служив 22 роки. У Львові звільнили настоятеля церкви, де зняли кліп Жадан і Соловій

Львів, Субота 04 листопада 2023 14:11
UA EN RU
Служив 22 роки. У Львові звільнили настоятеля церкви, де зняли кліп Жадан і Соловій Христина Соловій (фото: скріншот з кліпу)
Автор: Іванна Пашкевич

У Львові від виконання обов’язків усунули настоятеля церкви святого Андрія, де зняли скандальний кліп Сергій Жадан та Христина Соловій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Бюлетень канцелярії ЛА УГКЦ.

Керівника Андріївської церкви УГКЦ звільнили

Отець Михайло Микола Лучків був парохом церкви з 2001 року.

1 листопада 2023 року він завершив виконання обов'язків настоятеля.

Служив 22 роки. У Львові звільнили настоятеля церкви, де зняли кліп Жадан і Соловій

Кадр з кліпу (фото: скріншот з відео)

"2 листопада 2023 року повідомлено, що о. Михайло Микола Лучків ЧСВВ усунений з уряду пароха парафії св. Андрія Галицького деканату у Львові з 01.11.2023 у зв'язку зі змінами, що відбулися в Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні", - йдеться у повідомленні.

Про причину такого рішення можна лише здогадуватись. Наразі уряд парафії вакантний.

Що передувало цьому рішенню

20 жовтня гурт "Жадан і Собаки" і співачка Христина Соловій випустили кліп на пісню "Серце", зйомки якого частково відбувалися у будівлі церкви святого Андрія УГКЦ.

Служив 22 роки. У Львові звільнили настоятеля церкви, де зняли кліп Жадан і Соловій

Кадр з кліпу (фото: скріншот з відео)

За межами храму знімалися сцени з поцілунками двох жінок. Саме вони викликали конфлікт, оскільки парафія Святого Андрія УГКЦ стверджувала, що не мала інформації про сцени з поцілунками жінок і просила виконавців вилучити їх з кліпу, стверджуючи, що це нібито пропаганда антихристиянських цінностей.

Служив 22 роки. У Львові звільнили настоятеля церкви, де зняли кліп Жадан і Соловій

Кадр з кліпу (фото: скріншот з відео)

Пізніше прокоментував скандал львівський священик Юрій Бойко, заявивши про ймовірне звільнення керівництва церкви.

Проте курія спростувала цю інформацію, підкресливши, що проводиться розслідування.

Раніше ми розповідали, що Львівську церкву "відмолювали від осквернення" через кліп.

Також ми писали, що Христина Соловій назвала "дурами" співачок, які "первзулися" після війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Христина Соловий Сергей Жадан звезды шоу-бизнеса