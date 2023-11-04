Служив 22 роки. У Львові звільнили настоятеля церкви, де зняли кліп Жадан і Соловій
У Львові від виконання обов’язків усунули настоятеля церкви святого Андрія, де зняли скандальний кліп Сергій Жадан та Христина Соловій.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Бюлетень канцелярії ЛА УГКЦ.
Керівника Андріївської церкви УГКЦ звільнили
Отець Михайло Микола Лучків був парохом церкви з 2001 року.
1 листопада 2023 року він завершив виконання обов'язків настоятеля.
Кадр з кліпу (фото: скріншот з відео)
"2 листопада 2023 року повідомлено, що о. Михайло Микола Лучків ЧСВВ усунений з уряду пароха парафії св. Андрія Галицького деканату у Львові з 01.11.2023 у зв'язку зі змінами, що відбулися в Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні", - йдеться у повідомленні.
Про причину такого рішення можна лише здогадуватись. Наразі уряд парафії вакантний.
Що передувало цьому рішенню
20 жовтня гурт "Жадан і Собаки" і співачка Христина Соловій випустили кліп на пісню "Серце", зйомки якого частково відбувалися у будівлі церкви святого Андрія УГКЦ.
Кадр з кліпу (фото: скріншот з відео)
За межами храму знімалися сцени з поцілунками двох жінок. Саме вони викликали конфлікт, оскільки парафія Святого Андрія УГКЦ стверджувала, що не мала інформації про сцени з поцілунками жінок і просила виконавців вилучити їх з кліпу, стверджуючи, що це нібито пропаганда антихристиянських цінностей.
Кадр з кліпу (фото: скріншот з відео)
Пізніше прокоментував скандал львівський священик Юрій Бойко, заявивши про ймовірне звільнення керівництва церкви.
Проте курія спростувала цю інформацію, підкресливши, що проводиться розслідування.
Раніше ми розповідали, що Львівську церкву "відмолювали від осквернення" через кліп.
Також ми писали, що Христина Соловій назвала "дурами" співачок, які "первзулися" після війни.