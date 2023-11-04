Служив 22 роки. У Львові звільнили настоятеля церкви, де зняли кліп Жадан і Соловій

У Львові від виконання обов’язків усунули настоятеля церкви святого Андрія, де зняли скандальний кліп Сергій Жадан та Христина Соловій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Бюлетень канцелярії ЛА УГКЦ.

Керівника Андріївської церкви УГКЦ звільнили

Отець Михайло Микола Лучків був парохом церкви з 2001 року.

1 листопада 2023 року він завершив виконання обов'язків настоятеля.

Кадр з кліпу (фото: скріншот з відео)

"2 листопада 2023 року повідомлено, що о. Михайло Микола Лучків ЧСВВ усунений з уряду пароха парафії св. Андрія Галицького деканату у Львові з 01.11.2023 у зв'язку зі змінами, що відбулися в Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні", - йдеться у повідомленні.

Про причину такого рішення можна лише здогадуватись. Наразі уряд парафії вакантний.

Що передувало цьому рішенню

20 жовтня гурт "Жадан і Собаки" і співачка Христина Соловій випустили кліп на пісню "Серце", зйомки якого частково відбувалися у будівлі церкви святого Андрія УГКЦ.

Кадр з кліпу (фото: скріншот з відео)

За межами храму знімалися сцени з поцілунками двох жінок. Саме вони викликали конфлікт, оскільки парафія Святого Андрія УГКЦ стверджувала, що не мала інформації про сцени з поцілунками жінок і просила виконавців вилучити їх з кліпу, стверджуючи, що це нібито пропаганда антихристиянських цінностей.

Кадр з кліпу (фото: скріншот з відео)

Пізніше прокоментував скандал львівський священик Юрій Бойко, заявивши про ймовірне звільнення керівництва церкви.

Проте курія спростувала цю інформацію, підкресливши, що проводиться розслідування.