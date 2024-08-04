"Служит наш Олег в немецкой теробороне": Полякова со сцены высказалась о Виннике и его "волчицах"

Об этом она сказала во время концерта "Музыкальная платформа Украины", который состоялся в Киеве.

Так, 3 августа в столице прошли съемки концерта ко Дню Независимости Украины. Ведущим мероприятия стал Геннадий Витер.

Певица Оля Полякова, которая приняла участие в шоу, после своего выступления отметила, что внешность Геннадия ей очень похожа на Винника.

"Это место сейчас свободно. Залезай, пока никто не занял", - предложила ведущему знаменитость.

В свою очередь Витер ответил ей, что "волчицы" артиста-беглеца не дадут ему это сделать. Они выйдут на сцену и "будет ему горе".

Оля Полякова и Геннадий Витер (фото: Иванна Пашкевич, РБК-Украина)

После этого исполнительница поинтересовалась, есть ли в зале поклонницы Винника. Когда же никто не отозвался, сказала, что в стране больше нет волчиц.

"Они все в Германии, там, где служит наш Олежка в немецкой терробороне", - пошутила Оля.

Конфликт Поляковой и Винника

В одном из своих интервью артистка рассказывала, что Олег Винник бросил ее на немалые деньги и просто исчез.

Исполнители должны были вместе выпустить трек "Длинноногое счастье". Они успели записать песню и снять клип.

Как оказалось, средства на это выдала крупная компания взамен рекламной интеграции. Полякова не указала, о какой сумме идет речь, но источники Times of Ukraine отмечают, что это было 150 тысяч евро.

Оля Полякова и Олег Винник (фото: instagram.com/stories/polyakovamusic)

Когда началась полномасштабная война, Оля не могла выпустить песню и клип к ней в том виде, в каком это было.

Винник просто исчез, поэтому вместе это было невозможно переделать. Между тем компания, которая вложила деньги, попросила их вернуть. Как призналась певица, она уже два года разбирается с этим, а вот Винник так и не выходит на связь.