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Продюсер Кузин: Я был уверен, что "Волчицы" Винника никогда не будут иметь успеха

Вторник 23 июля 2024 11:15
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Продюсер Кузин: Я был уверен, что "Волчицы" Винника никогда не будут иметь успеха Сергей Кузин и Олег Винник (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный радиоведущий, продюсер и музыкант Сергей Кузин высказался о певце Олеге Виннике, который после начала большой войны выехал в Германию.

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) шоумен ответил, вернется ли певец Олег Винник в Украину с концертами.

Так, по словам музыкального продюсера "Фабрики звезд-4", ему трудно сказать, вернется ли Винник на родину.

Кузин говорит, что в свое время дружил с его бывшим продюсером Александром Горбенком.

"Пребывание Олега в эфире многих радиостанций нашего холдинга больше было связано с Сашей Горбенко, его бывшим продюсером. Насколько я знаю, они прекратили сотрудничество из-за праздничного образа жизни Винника", - рассказал Сергей.

Продюсер Кузин: Я был уверен, что &quot;Волчицы&quot; Винника никогда не будут иметь успеха

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya/media)

Также шоумен добавил, что когда-то был уверен, что творчество Олега не будет иметь успеха.

"Я когда-то проиграл большой спор, потому что я был уверен, что все эти львицы, царицы, волчицы никогда не будут иметь успеха. Я этот спор с треском проиграл. До сих пор я не могу понять, почему", - сказал Кузин.

Ранее известный певец высказался о Виннике и других звездах-беглецах.

Также Оля Цыбульская сказала, вернется ли покоритель "волчиц" в Украину.

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