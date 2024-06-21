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Почему "исчез" Олег Винник? Известный шоумен высказался о певце и его "фронте"

Пятница 21 июня 2024 16:24
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Почему "исчез" Олег Винник? Известный шоумен высказался о певце и его "фронте" Джеджула сказал, что думает о Виннике (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий и шоумен Андрей Джеджула высказался о певце Олеге Виннике, который "исчез" на фоне полномасштабной войны РФ против Украины и почти ничего о себе не рассказывает. Артист не понимает, почему "король всех волчиц" выбрал именно такой путь.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Джеджула рассказал в интервью OBOZ.UA.

Что шоумен думает о Виннике

По словам Джеджулы, ему сложно понять, почему певец не стал демонстрировать активную позицию, когда началась полномасштабная война. Хотя фанаты Винника, отметил шоумен, в основном украинцы.

"Я так и не понял, что с ним произошло. Странная ситуация, поклонники этого певца - люди из Украины. А он почти ничего до сих пор не сказал о войне. Почему? Он никогда не был популярен в России, там о нем не знают", - рассказал Джеджула.

"Его самая главная аудитория здесь, а он хотя бы "стоп - войне!" из себя выжал. Что-то рассказывали о том, что он в депрессии и так далее. В одном-единственном интервью с начала полномасштабной войны сказал, что он находится" на своем фронте". А какой это фронт? И к сожалению, у нас очень много людей, которые любят так говорить", - добавил он.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)Известный артист высказался о Виннике (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Что Джеджула говорит о языковом вопросе

Ведущий отметил, что он вообще не использует русский язык на публике. Иногда он пользуется им во время общения с друзьями, но в соцсетях он всегда транслирует контент на украинском языке.

"Но не осуждаю тех, кто этого до сих пор не сделал. И уверен, что не надо заставлять, потому что иногда это вызывает наоборот обратный эффект. Откровенно признаюсь, мне не импонирует многое из острых заявлений языковеда Ирины Фарион. Особенно если эта нетерпимость к русскоязычным людям касается военных", - заявил шоумен.

"Во многих местах, куда мы приезжали - Часов Яр, под Бахмутом, встречали немало военных, которые говорили на русском языке. Но от того они не меньшие патриоты, чем другие. И пусть эти ребята пока не умеют ловко разговаривать на украинском, но все это придет со временем - не надо давить", - добавил он.

К слову, ранее Джеджула ответил, когда обновит данные в ТЦК.

Кроме того, недавно мы рассказывали, как Мишина "отгуляла" день рождения в Конча-Заспе.

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