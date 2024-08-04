"Служить наш Олег у німецькій теробороні": Полякова зі сцени висловилася про Винника та його "вовчиць"

Про це вона сказала під час концерту “Музична платформа України”, який відбувся у Києві.

Так, 3 серпня у столиці відбулися зйомки концерту до Дня Незалежності України. Ведучим заходу став Геннадій Вітер.

Співачка Оля Полякова, яка взяла участь у шоу, після свого виступу зазначила, що зовнішність Геннадія їй дуже схожа на Винника.

"Це місце зараз вільне. Залазь, поки ніхто не зайняв", - запропонувала ведучому знаменитість.

У свою чергу Вітер відповів їй, що "вовчиці" артиста-втікача не дадуть йому це зробити. Вони вийдуть на сцену і "буде йому горе".

Оля Полякова і Геннадій Вітер (фото: Іванна Пашкевич, РБК-Україна)

Після цього виконавиця поцікавилася, чи є у залі прихильниці Винника. Коли ж ніхто не відгукнувся, сказала, що в країні більше немає вовчиць.

“Вони всі у Німеччині, там, де служить наш Олежка у німецькій тероборон", - пожартувала Оля.

Конфлікт Полякової і Винника

В одному зі своїх інтерв’ю артистка розповідала, що Олег Винник кинув її на чималі гроші та просто зник.

Виконавці мали разом випустити трек "Длинноногое счастье". Вони встигли записати пісню та зняти кліп.

Як виявилося, кошти на це видала велика компанія взаміну рекламної інтеграції. Полякова не вказала, про яку суму йдеться, та джерела Times of Ukraine зазначають, що це було 150 тисяч євро.

Оля Полякова і Олег Винник (фото: instagram.com/stories/polyakovamusic)

Коли розпочалася повномасштабна війна, Оля не могла випустити пісню та кліп до неї в тому вигляді, в якому це було.

Винник просто зник, тож разом це було не можливо переробити. Тим часом компанія, яка вклала гроші, попросила їх повернути. Як зізналась співачка, вона вже два роки розбирається з цим, а от Винник так і не виходить на зв'язок.