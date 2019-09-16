Дуже розчарована: королева Єлизавета II заборонила згадувати Маркл у своїй присутності

Королева Єлизавета II заборонила згадувати ім'я свого онука принца Гаррі, а також ім'я його дружини Меган Маркл у своїй присутності. За її словами, вона дуже розчарована поведінкою своїх рідних, пише таблоїд The Sun.

Таку вказівку отримали всі гості замку Балморал, де зараз відпочиває її королівська Високість. 93-річна Єлизавета дуже обурюється через піар-провали подружжя.

Наприклад, поїздка Маркл до своєї подруги-тенісистки Серени Вільямс без супроводу чоловіка і сина. В той час, як подружжя не захотіли взяти маленького Арчі в Шотландію, пославшись на його занадто маленький вік. Королеву розлютило, що її правнука Меган і Гаррі брали з собою в Ніццу і на Ібіцу.

Фото: Королева Єлизавета II (facebook comTheBritishMonarchy 2)

Як ми раніше писали, Меган Маркл офіційно вийшла з декрету і представила свою першу капсульну колекцію демократичного одягу.

Також ми повідомляли, у Меган Маркл виявили похресницю. Герцогиня Сассекська ще задовго до одруження з принцом Гаррі і народження Арчі стала хрещеною мамою доньки однієї зі своєї близьких подруг - Джессіки Малруні.