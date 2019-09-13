Улюблениця Єлизавети: кому з родичок королева довіряє найбільше

Улюблениця королеви Єлизавети - хто вона (Колаж РБК-Україна)

Названо ім'я члена королівської сім'ї, який отримав найбільше любові від королеви

Королева Єлизавета з усіх своїх родичок найбільше віддає перевагу жінці, яка не пов'язана з нею кровною спорідненістю. Найбільшою улюбленицею для неї є Софі, графиня Вессекська, дружина принца Едварда, молодшого сина королеви. Про це пише видання The Sun.

Герцогиня Вессекська Софі (фото: instagram.com/theroyalfamily)

У Софі немає королівських кровей, вона виросла в родині продавця автомобілів та до шлюбу з принцом керувала власним PR-агентством. Їй було дуже складно адаптуватися в королівському палаці, але вона впоралася, і принц Едвард виявився найуспішнішим з чотирьох дітей королеви в сімейному житті, так як уникнув розлучення.

Королева Єлизавета (Gatty Images)

Королева Єлизавета дуже високо цінує суспільство Софі і як кажуть інсайдери, її присутність діє заспокійливо. Саме її найчастіше можна побачити в компанії королеви, а також на задньому сидінні автомобіля Єлизавети.

Герцогиня Вессекська з принцом Едвардом і дітьми (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Персонал палацу в Сандрінгемі, а також замку Балморал частенько укладають парі на те, хто буде супроводжувати королеву в поїздках і в 9 випадках з 10 поруч з Єлизаветою бачать саме 54-річну Софі.

"Вона їй як ще одна донька – так вони близькі. Вона користується довірою королеви більше, ніж герцогиня Корнуольська Камілла або герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон", - говорять джерела в королівській родині.

Герцогиня Вессекська з принцом Едвардом і дітьми (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Любов королеви до герцогині Вессекської поширюється також і на її дітей – 15-річну леді Луїзу Віндзор і 11-річного віконта Джеймса Северн. Вони завжди бажані гості для королеви Єлизавети і є наймолодшими і самими улюбленими онуками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі образили королеву Єлизавету.

А також розповідали про те, що королева заборонила вагітніти Кейт Міддлтон і Меган Маркл.