Слишком разочарована: королева Елизавета II запретила упоминать Маркл в своем присутствии

Королева Елизавета II запретила упоминать имя своего внука принца Гарри, а также имя его жены Меган Маркл в своем присутствии. По ее словам, она слишком разочарована поведением своих родных, пишет таблоид The Sun.

Такое указание получили все гости замка Балморал, где сейчас отдыхает ее королевское Высочество. 93-летняя Елизавета просто негодует из-за пиар-провалов супругов.

Например, поездка Маркл к своей подруге-теннисистке Серене Уильямс без сопровождения мужа и сына. В то время, как супруги не захотели взять маленького Арчи в Шотландию, сославшись на его слишком маленький возраст. Королеву разозлило и то, что ее правнука Меган и Гарри брали с собой в Ниццу и на Ибицу.

Фото: Королева Елизавета II (facebook comTheBritishMonarchy 2)

Как мы ранее писали, Меган Маркл официально вышла из декрета и представила свою первую капсульную коллекцию демократичной одежды.

Также мы сообщали, у Меган Маркл обнаружили крестную дочь. Герцогиня Сассекская еще задолго до замужества с принцем Гарри и рождения Арчи стала кресной мамой дочери одной из своей близких подруг - Джессики Малруни.