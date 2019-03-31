ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дуже креативно: під Дніпром бюлетені зберігають у каструлях і холодильниках

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 12:06
Дуже креативно: під Дніпром бюлетені зберігають у каструлях і холодильниках
Вибори в Україні - під Дніпром бюлетені зберігають у каструлях і холодильниках (Колаж РБК-Україна)

Вибори в Україні вже відзначилися численними курйозами

Вибори в Україні у різних галузях відрізняються не тільки різним рівнем підтримки кандидатів, а також явкою, але і такими формальностями, як ємності, використовувані в якості сейфа. У Дніпропетровській області ролі спеціальних сейфів для зберігання бюлетенів виконували холодильник і каструля. Відповідні фото з опечатаними членами ДВК, розмістив на своїй Facebook-сторінці депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

Він не уточнив, де конкретно українці зможуть захопитися таким креативом, однак пожартував, що це – VIP-варіанти для спостерігачів з НАТО. Слід зазначити, що прикрили каструлю кришкою і для надійності перев'язали мотузкою. Всі "сейфи" опечатані, так що фальсифікації саме з цими сейфами, можливо, вдасться уникнути.

 

Під Дніпром бюлетені зберігають у каструлях і холодильниках (фото: facebook.com)

У мережі відреагували на креативне рішення виборчої дільниці:

  • Нанотехнології, сейф-холодильник з wi-fi доступом.
  • Жіночі колготки щось не бачу... можна ще й бюстгальтер тещі – головне, щоб була печатка.
  • Зубожіли ми, люди, нижче плінтуса. Який вид виборів - такий вид і у нас.
  • Ми ж ідемо в Європу. Після побаченого сміявся пів дня.

Нагадаємо, що раніше в одній з київських виборчих дільниць на вибори прийшла собака і "проголосувала".

Також повідомлялося, що киянка стала мамою прямо на виборчій дільниці. На даний момент уточнюється, народжувала жінка саме в пологовому будинку або ж пологи пройшли прямо в приміщенні виборчої дільниці.

Явка на виборах президента України: усі подробиці Під Черніговом намагалися підпалити виборчу дільницю
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України ФК Дніпровыборыпрезидентські виборивыборы 2019
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся