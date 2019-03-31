ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Слишком креативно: под Днепром бюллетени хранят в кастрюлях и холодильниках

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 12:06
Слишком креативно: под Днепром бюллетени хранят в кастрюлях и холодильниках
Выборы в Украине - под Днепром бюллетени хранят в кастрюлях (Коллаж РБК-Украина)

Выборы в Украине уже отметились множеством курьезных ситуаций

Выборы в Украине в разных областях отличаются не только разным уровнем поддержки кандидатов, а также явкой, но и такими формальностями, как емкости, используемые в качестве сейфа. В Днепропетровской области роли специальных сейфов для хранения бюллетеней выполняли холодильник и кастрюля. Соответствующие фото с опечатанными членами УИК, разместил на своей Facebook-странице депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

Он не уточнил, где конкретно украинцы смогут восхититься таким креативом, однако пошутил, что это – VIP-варианты для наблюдателей из НАТО. Следует отметить, что прикрыли кастрюлю крышкой и для надежности перевязали веревкой. Все "сейфы" опечатаны, так что фальсификации именно с этими сейфами, возможно, удастся избежать.

 

Под Днепром бюллетени хранят в кастрюлях и холодильниках (фото: facebook.com)

В сети отреагировали на креативное решение избирательного участка:

  • Нанотехнологии, сейф-холодильник с доступом wi-fi.
  • Женские колготки что-то не вижу... можно еще и бюстгальтер тещи – главное, чтобы была печать.
  • Обнищали мы, люди, ниже плинтуса. Какой вид выборов - такой вид и у нас.
  • Мы же идем в Европу. После увиденного смеялся пол дня.

Напомним, что ранее в одном из киевских избирательных участков на выборы пришла собака и "проголосовала".

Также сообщалось, что киевлянка стала мамой прямо на избирательном участке. На данный момент уточняется, рожала ли женщина именно в роддоме либо же роды прошли прямо в помещении избирательного участка.

Явка на выборах президента Украины: все подробности Под Черниговом пытались поджечь избирательный участок
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины ФК Днепрвыборыпрезидентские выборывыборы 2019
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь