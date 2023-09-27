Адвокат назвал нарушения, из-за которых водители могут получить огромный штраф или лишение прав

Нарушение Правил дорожного движения влечет за собой ответственность водителя и наложение на него штрафа. Самые большие штрафы можно получить в размере от 40 тысяч гривен. Также водителя могут лишить прав на управление автомобилем.

За какие нарушения украинские водители могут получить наибольшие штрафы или остаться без прав, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал адвоката Романа Симутина.

Штраф от 40 тысяч гривен

Роман Симутин напомнил, что согласно постановлению "О правилах дорожного движения" №1306 и КУоАП водителя могут оштрафовать на сумму более 40 тысяч гривен и лишить права управления транспортными средствами за такие нарушения:

Водитель не имеет при себе удостоверения

У водителя вообще нет водительского удостоверения (например, несовершеннолетние или те, кто не учился и не сдавал специальные экзамены в МВД)

Водительское удостоверение недействительно

Категория транспортного средства не соответствует категории в правах

Водитель лишен права управлять транспортными средствами (по решению суда)

В каком состоянии нельзя за руль

Кроме того, все водители должны знать, что управлять автомобилем запрещено лицам, находящимся в следующих состояниях:

Опьянение (алкогольное, наркотическое или другое)

Под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции.

В болезненном состоянии или состоянии утомления

"За нарушение этих правил могут предусматриваться штрафы, а в случае повторных нарушений - еще более суровые наказания, включая лишение права управления ТС на некоторый срок", - подчеркнул адвокат.