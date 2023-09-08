ua en ru
Пт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кремль отобрал завод шведского автоконцерна Volvo на территории России

Москва, Пятница 08 сентября 2023 14:57
UA EN RU
Кремль отобрал завод шведского автоконцерна Volvo на территории России Фото: завод Volvo конфискован на территории России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские активы шведского производителя грузовиков Volvo были переданы российскому "инвестору", который не разглашается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Volvo приостановила все продажи, обслуживание и производство на территоии России в феврале 2022 года и заявила в октябре прошлого года, что могут потребоваться дальнейшие списания. В 2021 году на долю России пришлось около 3% чистых продаж группы в размере около 33,4 млрд долларов.

В министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что вместе с новым владельцем "также определили отечественного партнера для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна и продолжаются работы по его скорейшему возобновлению".

Новый владелец и партнер не названы, но российский государственный реестр юридических лиц сообщает, что активы Volvo, включая калужский завод, находятся под оперативным контролем бизнесмена Игоря Кима.

В сообщении говорится, что бизнес-партнер Кима по автоторговле Алексей Санников возглавит калужский завод, мощность которого составляет около 15 тысяч грузовиков в год.

Бегство автопроизводителей с территории России

Volvo - одна из многих западных фирм, которые отказались от дочерних предприятий и заводов в России, обычно по значительно сниженным или символическим ценам, поскольку ведение бизнеса стало невозможным после вторжения Москвы в Украину в начале 2022 года.

Вторжение вызвало ряд западных экономических санкций и угрозы со стороны России захватить базирующиеся там западные предприятия.

В частности, Volvo присоединяется к автопроизводителям Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Renault, BMW, Kia и Hyundai в прекращении производства в России, в то время как некоторые заводы были переоборудованы для производства китайских автомобилей, заполняя рыночный вакуум, оставленный уходящие западные фирмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Volvo Российская Федерация
NEWS
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит