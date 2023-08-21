Вслед за Mercedes-Benz. BMW и Audi ограничили доступ к своему ПО в России

Немецкие автомобильные компании BMW и Audi ограничили доступ к своему фирменному программному обеспечению для российских дилеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

Об отключении от программного оборудования компании BMW сообщил крупнейший российский дилерский центр баварской марки "БорисХоф". Теперь в российских официальных сервисных центрах из-за этого невозможно сделать дубликат ключей, "есть и другие сложности".

Кроме того, один из сотрудников отдела техобслуживания подчеркнул, что пока неизвестно, смогут ли дилеры проводить компьютерною диагностику. В дилерском центре "Автодом" сообщили, что доступ к онлайн-сервисам BMW все же осуществляется, но через "дополнительные резервные каналы".

В одном из дилерских центров Audi на условиях анонимности рассказали, что доступ к ПО ограничен уже два месяца. Это привело к проблемам с программированием дубликатов ключей, а также с установкой деталей, где требуется программирование. Речь идет о блоках управления, коробках передач, парктрониках и пр.

Mercedes-Benz отключил поддержку всех сервисных программ в РФ

Mercedes-Benz отключает поддержку сервисных программ в России, также ранее немецкий производитель подтвердил уход с российского рынка. Кроме этого, Mercedes-Benz временно прекратил отгрузку запчастей с Центрального склада.

Ранее мы писали, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Московской области РФ.