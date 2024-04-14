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"Скотч на лице все портит". Каменских захейтили из-за неудачного образа на красной дорожке в Мадриде

Воскресенье 14 апреля 2024 16:00
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"Скотч на лице все портит". Каменских захейтили из-за неудачного образа на красной дорожке в Мадриде Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавно украинская певица Настя Каменских во время визита в Испанию посетила музыкальный фестиваль Los40 Primavera Pop. На красной дорожке она появилась в кожаном топе и юбке, а также тейпами на висках, которые были плохо замаскированы. Юзеры не могли не обратить на это внимание и упрекнули стилистов и визажистов артистки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Фаны Каменских поставили ее визажистам и стилистам "двойку"

Так, в макияже артистки визажисты использовали лифтинг-тейпы. Они помогают немного приподнять брови, внешние уголки глаз, или же добиться эффекта "лисьего взгляда".

Специальные наклейки звезды были частично замазаны тональным кремом. Однако из-за прически и темных волос Каменских лишнюю деталь было не заметить невозможно.

&quot;Скотч на лице все портит&quot;. Каменских захейтили из-за неудачного образа на красной дорожке в Мадриде&quot;Скотч на лице все портит&quot;. Каменских захейтили из-за неудачного образа на красной дорожке в Мадриде&quot;Скотч на лице все портит&quot;. Каменских захейтили из-за неудачного образа на красной дорожке в Мадриде

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Досталось от фолловеров NK также ее стилистам. Некоторые пользователи сети считают, что образ, подобранный исполнительнице, очень неудачен.

  • Це такий тренд, щоб було видно ці наклейки, що натягують шкіру?
  • Куди дивилися візажисти? Скотч на обличчі все псує
  • Це якийсь промах за всіма статтями. Сукня повнить стегна, груди зменшила. Поєднання кольорів не дуже, а ще скотч на скронях - це якийсь треш
  • Ну що, не можна замаскувати ті тейпи?
  • "Двійка візажисту"

&quot;Скотч на лице все портит&quot;. Каменских захейтили из-за неудачного образа на красной дорожке в Мадриде

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Отметим, что на красной дорожке в Мадриде артистке составил компанию испанский актер Даниэль Гарсия Прим (сериал "Бумажный дом"), когда-то снявшийся в клипе Потапа и Насти на трек "Бумдиггибай".

&quot;Скотч на лице все портит&quot;. Каменских захейтили из-за неудачного образа на красной дорожке в Мадриде

Настя Каменских и Даниэль Гарсия (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, недавно Каменских подтвердила слухи о связи с молодым певцом.

Также мы рассказывали, что Потап нашел ей "замену" и выступил с "русским ретро".

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