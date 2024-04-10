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Настя Каменских подтвердила слухи о связи с молодым певцом

Среда 10 апреля 2024 14:03
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Настя Каменских подтвердила слухи о связи с молодым певцом Настя Каменских (фото: instagram.com_kamenskux)
Автор: Татьяна Самарук

После скандала с Потапом в Германии, его жена Настя Каменских удивила поклонников заигрываниями с молодым певцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт NK, где появилось соответствующее видео.

Так, певица, которая никак не комментирует постоянные сплетни о своем разводе с Потапенко, а опубликовала провокационное видео, где она откровенно флиртует с молодым украинским артистом.

Настя Каменских подтвердила слухи о связи с молодым певцом

Настя Каменских и Ostrovskyi

Значит ли это, что брак Насти и Алексея действительно трещит по швам? Скорее всего – нет.

Настя Каменских подтвердила слухи о связи с молодым певцом

Настя Каменских и Ostrovskyi

Кадры, которые можно увидеть - это фрагмент нового клипа NK на дуэтную песню с Виталием Островским (известным под сценическим именем Ostrovskyi).

Настя Каменских подтвердила слухи о связи с молодым певцом

Настя Каменских и Ostrovskyi

На видео Ostrovskyi демонстрирует свой торс и татуировку и наливает для Насти бокал молока, а Каменских в ярком платье с глубоким вырезом обольстительно ему улыбается.

К слову, Настя и Виталий неоднократно были замечены вместе за кулисами украинских благотворительных концертов или премий. Поэтому полностью отвергать вероятный роман двух звезд торопиться не стоит.

Напомним, недавно Ostrovskyi признавался нам, что зарабатывал деньги на популярной платформе OnlyFans, публикуя там свои интимные фото.

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Настя Каменских Потап Певцы
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