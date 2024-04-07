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Потап нашел "замену" Насте Каменских и выступил с "российским ретро" (видео)

Воскресенье 07 апреля 2024 15:51
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Потап нашел "замену" Насте Каменских и выступил с "российским ретро" (видео) Потап выступил после скандала с "российским ретро" (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Полина Иваненко

Певец Потап (Алексей Потапенко), недавно попавший в скандал из-за "российского ретро" в Германи , все же дал концерт. На сцену артист вышел не из Настей Каменских. Жену рэпера "заменила" другая девушка.

Что известно о выступлении Потапа в Германии, а также кем он "заменил" Каменских, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При создании материала были использованы источники: Telegram-канал "МУЗВАР", Instagram артиста.

Потап вышел на сцену после скандала

Так, после скандала с афишей, на которое выступление Потапа анонсировалось как "российское ретро", артист не отменил концерт. Он заявил о замене афиши, извинился, но все же отправился в Германию.

В своем Instagram рэпер показал фрагменты выступления, при этом одно из видео он подписал так: "Лучший день, когда мы на сцене".

Впрочем, Потап показал лишь фрагмент, на котором он исполнял песню на украинском, а о том, что пел еще и старые хиты на русском, будто бы решил промолчать.

Но в сети все равно появилось видео, на котором артист исполнял песни из прошлого. "Досталось" и девушке, которая "заменила" Каменских.

"Потап таки добрался до берега. Солдат заочного ТРО в Барселоне дал первый концерт с момента полномасштабного вторжения в пророссийском клубе в Германии. Там вместе с участником группы MOZGI Dred, ди-джеем и солисткой он исполнил русскоязычную солянку хитов", - сообщает "МУЗВАР".

Потап нашел &quot;замену&quot; Насте Каменских и выступил с &quot;российским ретро&quot; (видео)

Пост в Telegram-канале "МУЗВАР" (скриншот)

"Состоялось все это действо под соусом "Ukrainian/Russian Party". То есть, до сих пор создавать общее культурное пространство для артиста - ок. Это в принципе все, что вам нужно знать о Потапе он же Ротар. Все женские партии исполняла никому неизвестная Дарья Шевченко родом из Днепра", - добавили авторы поста.

Как на это реагирует сеть

Под видео, которыми делился Потап в своих соцсетях, появилось немало критики. Комментаторы пишут:

  • "Добрый вечер, как настроение", ну ты и к*нченый"
  • "В Украину не едь - не для тебя Ненька. Каждый сделал свой выбор. Твой - не самый лучший"
  • "Ужас".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что произошло со звездой фильмов "Аврора" и "Женская интуиция .

Кроме этого, недавно стало известно, что Люда из "Вагітна у 16" опозорилась циничными словами о ВСУ.

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