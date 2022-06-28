Скільки коштує зібрати дитину в перший клас: список необхідного і ціни
За заявою МОН, в навчальному році 2022-2023 діти сядуть за парти з 1 вересня в регіонах, де ситуація дозволятиме. Проаналізувавши середні ціни на ринку, ми склали список речей для учня першого класу.
Які потрібні речі та скільки вони коштують - читайте у нашому матеріалі Styler нижче.
Проглянувши ціни на найбільшому українському маркетплейсі Rozetka.ua, ми вказали середню вартість необхідних речей.
Список речей актуальний для навчального року 2022-2023, адже отриманий від адміністрації однієї зі столичних шкіл.
Зазначимо, що в НУШ (новій українській школі) форму діти не носять, однак за побажанням адміністрації треба мати "діловий вигляд", а ранець не потрібно брати надто великий, адже більшість підручників зберігається в класі.
Список речей для першокласника і актуальні ціни
- Шкільна форма: штани - 1200 за 2 пари, сорочка чи гольф - 800 грн за 2 шт., піджак - 800 грн, взуття - 1300 грн за пару. Усього - 4100
- Портфель-ранець - 1000 грн
- Спортивна форма: штани й кофта - 700 грн, футболка - 400 грн за 2 шт. Усього - 1100 грн
- Спортивне взуття (кеди чи кросівки - 1 пара) - 800 грн
- Змінне взуття (зручні туфлі чи мокасини - 1 пара) - 400 грн
- Альбом і фарби (гуаш або медові акварелі) - 70 грн
- Пензлики для малювання (2-3 шт.) - 25 грн
- Стакан-непроливайка - 15 грн
- Кольорові олівці та фломастери - упаковка по 24 шт. В сумі - 280 грн
- Кольоровий папір, кольоровий картон - за все 110 грн
- Ножиці із закругленими кінчиками - 50 грн
- Клей ПВА та клей-олівець - 45 грн
- Пластилін (не восковий), дощечка зі стеками - 110 грн
- Папка для трудового навчання - 85 грн
- Зошити на 12 аркушів (10 в косу, 10 в клітинку) - 160 грн
- Палички для рахунку (пластмасові) - 160 грн
- Обгортки для підручників та зошитів, 20 шт. - 65 грн
- Папка для зошитів - 35 грн
- Пенал (2 ручки, простий олівець м'який, лінійка дерев'яна - 15 см, гумка) - 40 грн
Усього - 8650 грн.
Звісно, щоб зекономити, можна пошукати речі у магазинах стокової одежі, сайтах розміщення оголошень й таке інше.
Радимо почати із закупівлі з канцелярії, а з одягом не поспішати. Адже ніхто на 100% не може гарантувати, що навчання з 1-го вересня буде у навчальних закладах.
Раніше стало відомо, як працюватимуть школи в Україні у новому навчальному році.
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