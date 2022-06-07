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Стало відомо, чи повернуться школярі та студенти за парти 1 вересня

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Вівторок 07 червня 2022 14:28
Стало відомо, чи повернуться школярі та студенти за парти 1 вересня Фото: Стало відомо, як вчитимуться діти з 1 вересня (kiev/klichko.org)
Автор: Світлана Мащенко

Українські школярі та студенти зможуть повернутися за парти своїх навчальних закладів 1 вересня. Освітній процес буде організовано офлайн.

Про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко під час телемарафону.

"Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти", - сказав Вітренко.

Що зміниться

Зміни з 1 вересня в навчальних програм торкнуться зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії тощо.

Точно відомо, що роман Льва Толстого "Війна і мир" буде виключено, а предмет "Захист Батьківщини" матиме більш практичне спрямування.

"Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і будуть виписані взаємини між українською нацією і "руським миром" на основі історичної правди", - зазначив замміністра.

Раніше ми писали, які дитячі табори будуть працювати цього літа, куди та за скільки можна відправити малечу та підлітків.

Також повідомлялося, що в Україні змінюють тривалість навчального року і кількість учнів у класах.

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