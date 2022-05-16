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Українські школярі "в шоці" від навчання в Іспанії: ніхто на дітей не кричить і немає "домашки"

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Іспанія, Понеділок 16 травня 2022 15:21
Українські школярі "в шоці" від навчання в Іспанії: ніхто на дітей не кричить і немає "домашки" Фото: як навчаються діти в іспанських школах (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Навчання в іспанських школах дуже сильно відрізняється від освітньої системи в Україні.

Про це розповіла українка Олена Цимбал в групі Батьки SOS.

По-перше, школа для іспанських дітей починається вже в три роки, після 7 років слід вже загальне навчання.

"Моя дитина, 7 років, потрапила в 1-й клас. Дитина, навчаючись в іспанській школі без досвіду мови, в захваті", - написала українка.

Уроки в Андалузії (південь Іспанії) починаються о 09:15, а закінчуються о 14:00. Змін немає. О 12:00 так званий ланч, щоб перекусити.

Всю програму діти повинні освоїти в школі, інакше вчитель буде відповідати за те, що не міг навчити учня і донести матеріал. Тобто, домашніх завдань немає.

"На уроці можна говорити, ходити по класу, вільно спілкуватися з учителем, навіть можна було з'їсти фрукти", - повідомила Цимбал.

За словами українки, домашнє завдання не задають, діти повинні вдома мати свій вільний час. До школи можна ходити в будь-якому одязі.

"Категорично не можна робити дитині зауваження або (не дай Бог) підвищити голос. З дітьми поводяться дуже добре, з ними грають, спілкуються, а головне чують. Моя дитина в шоці від побаченого", - резюмувала Олена.

У коментарях користувачі відреагували на пост українки і висловили свою думку.

  • Хочеться, щоб між нашою освітою, освітніми закладами та європейськими не було більше різниці. Так боляче, й в тій самій час радісно читати такі відгуки, наче діти потрапили у сон. Боляче, бо не зрозуміло що нам бракує це мати, так навчати чи ми просто перехвалили собі.
  • Дякую за допис! Ми теж в Андалусії, діти перший тиждень скаржилися, що перерв немає, поїсти не можуть. Бо я ж їм казала:"З'їсте сніданок на перерві". Чекали. І я не зрозуміла, як вони перерв не помічають, а їх немає, виявляється. Вам давали список канцелярії, яку потрібно купити? Нам чималий викотили, але чомусь тільки одній дитині. Другій навіть зошит у школі бачили.
  • Навіть не уявляю, що відчули б діти з цієї школи, приходячи додому і знову сідаючи за уроки.. а наші ж і на гуртки встигають. Можливо, тому і не відчувають діти в Європі перенавантаження, нелюбові до школи.

Як ми раніше писали, 14-річний українець зібрав майже мільйон доларів на допомогу ЗСУ.

Читайте також, Комаровський розповів, як правильно поводитися з дітьми-біженцями.

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Іспанія школа
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